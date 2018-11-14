В «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный поток-2»

Алексей Миллер – глава «Газпрома» – ответил на угрозы американского посла при ЕС Гордона Сондленда, который пообещал затормозить строительство газопровода «Северный поток-2».

По его словам, несмотря на все угрозы со стороны Вашингтона, проект будет реализован в полном объёме, передаёт сайт газеты «Коммерсант».

При этом Миллер напомнил, что в настоящее время 200 км газопровода уже построено. Поэтому глава российского газового холдинга не сомневается, что «и остальное будет достроено».

Напомним, 13 ноября Сондленд заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» необходимо как можно скорее остановить. Иначе это поставит страны Старого Света в уязвимое положение.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Европарламенте, призналась, что ЕС не сможет обойтись без поставок российского газа. Таким, образом, она фактически поставила точку в спорах вокруг проекта газопровода «Северный поток-2».