В Италии рассказали о непредвиденном эффекте антироссийских санкций

Санкции против России привели к «непредвиденному эффекту», который заставляет Москву отдаляется от Европы и сближается с Пекином, заявил изданию Point экс-президент Франции Николя Саркози.

Политик в этой связи подчеркнул, что США должны понять контрпродуктивность антироссийских санкций, которые не отвечают интересам Европы и навязываются руководством Белого дома.

Саркози также сожалеет, что экономические ограничения сводятся к тому, чтобы «подтолкнуть Россию в объятия Китая».

«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — считает Саркози, который еще раз выступил за усиленный диалог между Москвой и Брюсселем, а также за более глубокую интеграцию России, которая укрепит «архитектуру континента».