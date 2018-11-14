В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Абэ по мирному договору

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – рассказал представителям СМИ об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина и премьер-минстра Японии Синдзо Абэ.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран договорились активизировать переговоры по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В свою очередь власти РФ считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет РФ над ними имеет международно-правовое оформление.

Между тем Япония настаивает на возвращении спорных островов, как основным условии заключения мирного договора с нашей страной, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

При этом в 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию. Она должна была поставить точку в споре. Однако Япония до сих считает её только частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на острова.



