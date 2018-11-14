Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 14.11.2018

В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Абэ по мирному договору

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – рассказал представителям СМИ об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина и премьер-минстра Японии Синдзо Абэ.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран договорились активизировать переговоры по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В свою очередь власти РФ считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет РФ над ними имеет международно-правовое оформление.

Между тем Япония настаивает на возвращении спорных островов, как основным условии заключения мирного договора с нашей страной, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

При этом в 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию. Она должна была поставить точку в споре. Однако Япония до сих считает её только частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на острова.


 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    2. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    3. Дело принимает фантастический оборот
      Амбициозные планы, о которых было объявлено в ходе визита Дмитрия Медведева в КНР, реальны, а это 200 млрд долларов торгового оборота, при том, что наконец достигнуты «10–12 лет назад казавшиеся фантастическими» 100 миллиардов. Но на пути к этому целое «китайское море» препятствий