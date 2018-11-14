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Москва, 14.11.2018

В Минэкономразвития прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

«Expert Online» 2018

Максим Орешкин – министр экономического развития Российской Федерации – прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

По его мнению, стоимость «чёрного золота» в краткосрочном периоде может ещё снизиться, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что в апреле этого года уже была похожая ситуация на спотовом рынке. Однако стоимость «чёрного золота» по форфардным фьючерсам, как отметил Орешкин, была ниже в среднем на 7 долл.

«То, что сейчас происходит – это тот дефицит на рынке нефти, который был в начале года. Он ушёл, сформировав определённый профицит. Но при этом главный сигнал – это то, что средне- и долгосрочные форварды чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были, например, весной», – резюмировал глава Минэкономразвития РФ.

Напомним, на торгах 13 ноября стоимость январских контрактов на нефть марки Brent обвалилась до 65,47 долл. за один баррель. Декабрьские контракты на нефть марки WTI снизились до 55,69 долл. за баррель.

По мнению биржевых аналитиков, причиной столь резкого падения мировых цен на «чёрное золото» стали прогнозы ОПЕК, понизившей прогноз роста спроса на нефть, а также заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который обратился с призывом к странам, входящим в картель, сохранить текущий уровень добычи сырья.

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