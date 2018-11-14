В Москве стартовали Дни Рекламы

12 ноября в Торгово-промышленной палате состоялась конференция «Реклама — реальный сектор экономики».

Событие прошло в рамках первого дня Национального Рекламного Форума и открыло серию мероприятий проекта “Дни рекламы l Москва”, приуроченного к 25-летию Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и 140-летию рекламы.

На фоне общих показателей объема рекламного рынка происходят существенные изменения в отдельных сегментах, совершенствуется система измерений, развиваются современные технологии.

На конференции с приветственным письмом к участникам медиа-коммуникационной отрасли обратился от лица Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров. В обращении отмечалось, что российская рекламная индустрия стала по-настоящему профессиональной и является не только способом достижения коммерческих целей, но и формирует потребительский спрос, стимулирует рост экономики, влияет на повышение уровня жизни людей.

На конференции первые лица государственной власти и лидеры индустрии обсудили возможности расширения рынка и барьеры роста рекламы, экосистему рынка и его отдельные сегменты, а также влияние рекламных коммуникаций на крупный российский бизнес.

Спикерами выступили: Елена Дыбова, Вице-президент ТПП РФ; Шринивасан Свами, Президент Международной рекламной ассоциации (IAA); Сергей Пискарев, Президент АКАР, советник генерального директора НРА; Дмитрий Чернышенко, Генеральный директор АО «Газпром-медиа Холдинг»; Руслан Тагиев, Генеральный директор Mediascope; Андрей Кашеваров, Заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной Службы РФ и Юлия Орлова, Генеральный директор NMI Group, Абаев А., Заведующий кафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ, доктор экономических наук

Смодерировали конференцию Алексей Поповичев, Исполнительный директор НП «РусБренд» и Игорь Тросников, со-руководитель Объединенной редакции РБК.

Сергей Пискарев, Президент АКАР, отметил:

“На развитие рекламного рынка влияют такие факторы как динамика ВВП, цена на нефть и изменение курса рубля. Также существенное влияние оказывают внутриполитические и внешнеполитические факторы, а также государственное регулирование. Однако, не смотря на сдерживающие барьеры, по итогам 9-ти месяцев текущего года объем рекламных бюджетов вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.​ Суммарный объем рекламного рынка составил 326–328 млрд руб. с января по сентябрь 2018 года.

Основным каналам коммуникаций остается телевидение, как самое охватное средство массовой информации. Также хочу отметить, что время малобюджетных контактов закончилось и в 2019 году мы ожидаем дальнейшего роста рекламного рынка”.

Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АО “Газпром-Медиа Холдинг”, председатель Совета Директоров НРА, подчеркнул:

«Ожидается 3% рост ВВП в 2019 году, что свидетельствует о том, что мы научились извлекать пользу из санкций. Также прогнозируется рост российского рынка ТВ-рекламы в 2019-м на 10%, как отражение улучшения экономической ситуации. Телевидение оказывает прямое влияние на развитие экономики, как самое охватное СМИ. Отмечу, что медиахолдинги сегодня – это фабрики по производству телевизионного контента, который можно смотреть на разных носителях. Только премиальный контент: громкие сериальные премьеры, лучшие шоу, топовые спортивные трансляции – дают рекламодателям эмоциональный контакт с аудиторией. Для увеличения охвата рекомендую выстраивать коммуникацию через несколько каналов, а также узнавать свою аудиторию, что прекрасно позволяет использование Big Data. В заключении, хочу отметить, что благодаря активной позиции России на мировом рынке, у нас в дальнейшем будет происходить экономический рост».

"Чтобы измерить всё многообразие медиапотребления, которое меняется у нас на глазах, необходима смена подхода в медиаизмерениях. Если раньше центром медиаисследований были отдельные медиаканалы, то сегодня таким центром +становится человек. Теперь наша задача - посчитать все его контакты с контентом и рекламой, независимо от того в каком медиа они были достигнуты, - комментирует генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев. - Чтобы построить полноценную систему кросс-медиа измерений недостаточно развернуть одно панельное исследование. Сегодня мы комбинируем разные методы измерений, тестируем новые технологии сбора и обработки данных. Глобально измерения Mediascope будут развиваться по двум направлениям: расширение single-source панелей, которые позволяют получить данные о потреблении респондентом сразу нескольких типов медиа, и применение алгоритмов для интеграции измерений разных медиа. Первые результаты нашей работы над созданием системы кросс-медиа исследований мы представим уже в следующем году: рынку станут доступны данные о потреблении тегированного телевизионного контента на 4 экранах: телевизорах, компьютерах/ноутбуках, планшетах и смартфонах".

В своем выступлении Юлия Орлова, генеральный директор NMI Group, отметила, что у российского рынка есть потенциал роста - увеличение доли рекламных затрат в общей структуре ВВП будет способствовать развитию национальной экономики в целом. Орлова обратила внимание, какую динамику продемонстрировали за последние 10 лет китайские бренды, поднявшись совокупно на вторую строчку в рейтинге Brand Finance 2018 благодаря продуманной политике.

Эксперты также обсудили возможность саморегулирования рекламной индустрии и формирование единых стандартов.

Конференцию организовал АКАР при содействии титульного партнера проекта “Дни рекламы I Москва” - «Газпром-медиа» и генерального research-партнера – исследовательской компании Mediascope. Соорганизатором выступил РБК. Партнером первого дня одного из самых масштабных проектов индустрии выступила NMI Group;