Археологи обнаружили в Крыму уникальное поселение

При строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское Ленинского района было найдено античное поселение Манитра, которое представляет собой комплекс синхронных археологических памятников, сообщает институт археологии РАН.

Отмечается, что найденное поселение может быть усадьбой представителей правящей династии Боспорского царства.

«Поселение необычно не только очень большой для сельских поселений площадью сплошной застройки, но и сложной планировкой и качеством строительных работ», – отмечается в сообщении.

На этом основании археологи предположили, что строительством усадьбы занимался не просто богатый человек, но «член правящей династии, а возможно, и сам боспорский царь».

В пресс-службе уточнили, что усадьба функционировала с конца V по начало III веков до нашей эры, за этот период она минимум два раза перестраивалась.

Боспорское царство – античное государство, занимающее территории Керченского и Таманского полуостровов, возникло около 480 года до н.э., со столицей в Пантикапее – современной Керчи.