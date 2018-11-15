Brexit на грани провала, Мэй близка к отставке

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил об отставке на фоне острых разногласий среди британских министров и политиков об условиях выхода Британии из ЕС, о которых на днях договорились Лондон и Брюссель, сообщает Европейская правда.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по вопросам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные нашим соглашением с ЕС", - написал Рааб в Twitter.

Он также обнародовал письмо к премьер-министру Терезы Мэй с объяснением причин отставки.

При этом агентство Рейтер назвало Рааба возможным преемником Терезы Мэй, правительство которой "трещит по швам".

Рааб стал вторым министром по вопросам Brexit, который подал в отставку. В июле ушел в отставку предыдущий министр Дэвид Дэвис из-за несогласия с правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС после Brexit.

Перед Раабом об отставке из-за несогласия с проектом соглашения о Brexit сообщил государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайло Вара.

Накануне после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне.

Это решение открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского союза на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 25 ноября.

В четверг, 15 ноября, Тереза ​​Мэй должна защитить проект соглашения перед депутатами британского парламента. Однако мало кто верит, что ей это удастся. В ближайшее время консерваторы могут набрать нужно количество голосов для того, что бы вынести вотум недоверия правительству Мэй.