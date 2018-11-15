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Москва, 15.11.2018

Британский фунт рухнул на фоне новостей о Brexit

«Expert Online» 2018

После заявления министра Великобритании по вопросам Brexit Доминика Рааба, который подал премьер-министру Терезе Мэй прошение об отставке фунт стерлингов резко пошёл вниз.

Согласно последним данным, стоимость британской валюты к евро рухнула на 0,95%, достигнув отметки в 1.1369. По отношению к американскому доллару фунт снизился на 0,92%, упав до 1.2865, передаёт ExchangeRates.

Напомним, накануне британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Заседание длилось пять часов. При этом против плана главы британского Кабмина Терезы Мэй по Brexit выступили 11 ключевых министров. 

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время консерваторы могут набрать необходимое количество голосов для того, чтобы вынести вотум недоверия правительству Мэй.

В свою очередь лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в своём микроблоге в Twitter написал, что глава британского правительства потратила два года на обсуждение плохой сделки, которая оставит страну без реального права голоса.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Тогда 51,9% жителей страны проголосовали за Brexit, 48,1% – против.

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