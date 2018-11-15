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Москва, 15.11.2018

Футболисту Павлу Мамаеву изменили обвинение, его могут освободить из СИЗО

«Expert Online» 2018

Полузащитнику ФК «Краснодар», ранее арестованному по уголовному делу о хулиганстве и нанесении побоев, переквалифицировали обвинение.

Теперь его могут освободить из СИЗО «Бутырка», где он должен был находиться до 8 декабря 2018 года, передаёт «Росбалт».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник, знакомый с ситуацией, Главное Следственное Управление СК РФ изменило обвинения футболисту, предъявленные ему перед арестом.

Произошло это после вмешательства столичной прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство Москвы выявило некие нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявление обвинений Мамаеву. После этого адвокат спортсмена направил в Тверской суд российской столицы ходатайство о смягчении меры пресечения для своего подзащитного.

Дата слушаний по ходатайству пока не назначена.

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