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Москва, 15.11.2018

Германия требует закрыть украинский портал «Миротворец»

«Expert Online» 2018

Внешнеполитическое ведомство Германии потребовало закрыть скандально известный украинский сайт «Миротворец.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД ФРГ. Поводом для этого послужило включение в базу «Миротворца» бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера, передаёт РИА Новости.

При этом в немецком МИД подчеркнули, что они и раньше демонстрировали свою позицию властями Украины и уже требовали, чтобы они приняли меры по закрытию этого сайта.

«Это мы делаем и сейчас», - резюмировал глава пресс-службы МИД ФРГ.

Напомним, Герхард Шредер попал в «чёрный список» «врагов Украины» и попал в базу данных портала «Миротворец» в начале ноября 2018 года сразу после того, как в одном из своих интервью заявил, что присоединение Крыма к Россия - свершившийся факт.

Ранее сообщалось, что 14 сентября стало известно, что на Украине в отношении одного из создателей портала «Миротворец» Антона Геращенко возбудили уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения.

Наша справка

Украинский портал «Миротворец», созданный в 2014 году, содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта считают сепаратистами или «агентами Кремля». При этом личные данные (адрес проживания, место работы, личные контакты и т.д.) публикуются без согласия фигурантов этого портала.

Среди партнёров «Миротворца» МВД Украины, СБУ и целый ряд других силовых структур «незалежной».

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