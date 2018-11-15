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Москва, 15.11.2018

Макрон резко ответил Трампу на неприятное напоминание

«Expert Online» 2018
  • Макрон резко ответил Трампу на неприятное напоминание
AP/TASS

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировал на критику создания европейской армии, высказанную президентом США Дональдом Трампом в Twitter.

Напомним,  Макрон заявил о необходимости создания европейской армии еще в  начале ноября, объяснив инициативу необходимостью защищаться не только от России и Китая, но и от США чтобы не завесить в вопросах безопасности от Вашингтона.

В ответ на это Трамп, комментируя заявления Макрона в Twitter, напомнил, что французы «вынуждены были  учить немецкий язык в Париже, до того как туда пришли США» в 1945 году.

Также глава Белого дома сделал предложение для Франции увеличить расходы на нужды Североатлантического альянса, а потом уже создавать общеевропейскую армию.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не намерен отвечать на  подобные заявления Дональда Трампа, поскольку  не является  «вассалом» американского президента, сообщает Le Monde.

«США и Франция всегда были союзниками. Мы и должны оставаться ими в будущем, однако нужно оставить Трампа и его твиты в покое. Я не хочу отвечать на твиты», - сообщил Макрон.

Он при этом подчеркнул, что странам необходимо продолжать историю союзничества.

«Мы союзники США, но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — подчеркнул президент Франции.

С подобным заявлением Макрон выступил  перед журналиствми на борту французского атомного авианосца «Шарль Де Голль» после завершения работ по модернизации корабля.

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