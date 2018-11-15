Эффект «НДС по Фокински»

Минфин России внес в Государственную Думу инициативу о реверсивном НДС для макулатуры. Механизм реверсивного налогообложения используется с 2018 года при реализации отходов лома черных и цветных металлов, шкур животных, и ведомство решило унифицировать налогообложение включив в эту систему и макулатуру.

Однако в последние годы отрасль заготовки бумаги живет в другой системе координат, и плательщиками НДС являются 82 крупных завода переработчика, тогда как тысячи мелких поставщиков бумажного сырья не облагаются НДС.

Такая новация позволила отрасли в последние годы обелиться, декриминализироваться и показать рост как собираемости налогов, так и производственных показателей. Реверсивный НДС приведет к тому что «система работы с макулатурой рухнет как карточный домик» – так считает Алексей Сергеев, исполнительный директор СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры». Журнал «Эксперт» поговорил с Алексеем Сергеевым о том, как выглядит отрасль сбора и переработки макулатуры, что такое реверсивный НДС и чем грозит его внедрение.

Правильно собранный налог

– Как сейчас платится НДС?

– В отрасли заготовки макулатуры НДС платится «по–Фокински». Это хорошо. Потому что депутат Александр Фокин сделал самое главное, упростив эту систему до безобразия, до гениально простой системы. Когда огромное количество малых предприятий не ведут сложной отчетности, тем более, что часто заготовитель макулатуры – это микропредприятие, из одного человека, без бухгалтерии. Закон им просто сказал: «Ребят, не парьтесь, за вас заплатит вон тот дядя. Вы не платите теперь этот сложный налог, вас освобождают от этой обязанности, а дядя будет за вас платить».

В стране – 82 завода – переработчика макулатуры. Закон говорит: «Вот эти дяди – 82 завода, за всех заплатят НДС». Заготовитель отвез макулатуру на завод, получил свои деньги, без НДС, а НДС за него сразу же заплатил в бюджет Российской Федерации завод. Ответственность за НДС перенесена на завод. После внедрения этой системы в октябре 2016 года российский бюджет стал получать реальные поступления.

Схема 1. СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»

– А какая разница заводу, платить в бюджет или заготовителю? Для него это все равно расходы.

– На рынке был хаос, эти деньги в виде НДС постоянно воровали. Путем экспорта, «обнала» и так далее. В этих условиях честный бизнесмен не мог конкурировать. Это как на «зоне»: 9 человек – «воры в законе», а он один нормальный. И чтобы хоть как–то жить нормальному человеку тоже приходится подстраиваться под воровские законы. Депутат Александр Фокин своей поправкой сказал: «Все, никаких воров в макулатуре не будет. Заводов всего 82: они большие, честные, порядочные, мы должны ориентироваться на них».

Заводы с огромным удовольствием стали платить НДС за макулатуру. Потому что, с одной стороны, налоговая инспекция приходит и говорит:

– Завод, ты крайний, потому что твои поставщики украли, а ты самый большой, и за всех отвечаешь.

– Я-то тут причем?

– Просто мы не знаем, как их отыскать. А ты не проверяешь своих контрагентов. Поэтому ответишь.

А с другой – заводы готовы платить за стабильные поставки, за загрузку своих мощностей. Сейчас российские предприятия способны переработать более 4,6 миллионов тонн макулатуры, то есть, даже на нынешних мощностях можно выпускать продукции на треть больше, чем сейчас. Всё упирается только в поставки сырья.

– Ну да, в таких условиях проще перенести место образования налогооблагаемой базы….

Но самое смешное – все заводы счастливы. Оксюморон: они заплатили 9 миллиардов НДС, и счастливы. Ведь математически для завода ничего не поменялось, но администрирование стало проще. В результате в 2016 году, заводы уплатили НДС 3,8 миллиардов рублей, как только НДС перенесли на заводы, отчисления в бюджет выросли до 9 миллиардов. Рост в два с половиной раза. Представляете теперь, сколько крали в секторе заготовки? Я скажу больше, из-за экспортных операций, собираемость налога в макулатуре была отрицательной. Заготовители воровали больше, чем поступало в бюджет.

– Это как?

– Проблема была в экспортных поставках в Украину через аффилированных российских поставщиков.

– То есть возврат НДС из бюджета через экспорт?

– Да, это продолжалось до 2014 года. Потом сообразили. Ведь от этого страдала в первую очередь российская переработка. В результате экспорта росла внутренняя цена макулатуры. Украина покупала макулатуру в два раза дороже, чем в Евросоюзе: в Евросоюзе – 10000 руб. за тонну, а они покупают в России за 20000.

– За счет того, что бюджет субсидировал часть НДС?

– Если макулатура стоит 10 тысяч рублей за тонну – то НДС – 1800, а если она стоит 20 тысяч, это уже 3600. Но Вы, как жулик, должны понимать, что лучше прокрутить немножечко и, поднять сумму к возмещению. В итоге, благодаря поправке о перемещении центра уплаты НДС на заводы, серые схемы из отрасли исчезли. Экспорт на Украину резко сократился. А когда они экспортируют макулатуру, у нас НДС к возмещению – ноль.

Не «бомжесбор»

– Как стали чувствовать себя заготовители?

– Три года назад государство упростило налоговый кодекс для заготовителей макулатуры: маленький бизнес, зачем им сложная система отчетов? Ежеквартальные электронные декларации, входящий НДС, исходящий и т.д. У нас квантовую физику надо учить, чтобы разбираться в тонкостях уплаты налогов. НДС – это вообще самый сложный налог из всех, которые существуют.

В результате была принята так называемая «поправка Фокина», которая привела к тому, что все заготовители макулатуры стали работать без НДС, платить 6% по упрощенке и все. В итоге они занимаются своими делами, создают добавленный продукт, им не нужно вести сложную бухгалтерию.

Но государство осталось в выигрыше – выпадающих доходов из бюджета нет, потому что заготовитель, когда покупает товары и оплачивает услуги своих поставщиков, он оплачивает НДС: за бензин, за свет, за тепло, но не предъявляет его к вычету при продаже макулатуры на завод. Такой переплаты мы насчитали около 700 млн. рублей в год.

А представьте, как упростилось администрирование налога. Я вам сейчас отдам тысячу рублей, но если я хочу поиздеваться над Вами, то я возьму тысячу человек, дам по рублю, и они должны эти деньги отдать вам. Конечно, из них 20% – просто заболеют, кто–то заблудится, кто–то сбежит с этими деньгами, Вы получите половину этих денег.

– Сразу представляю дядечку, который ходит по мусоркам, собирает бумагу, а его налоговая ищет…

– Уже все не так. Так макулатуру не насобираешь. Самый крупный заготовитель в стране, знаете кто? – Сеть магазинов «Магнит». Компания 30 миллионов долларов в год зарабатывает на продаже коробок из гофрокартона. Дураков нет, макулатура – это деньги. В России 4 миллиона юридических лиц, и именно они являются главными поставщиками макулатуры. Нет таких предприятий, у которых не было бы отходов бумаги. У этих 4 миллионов юридических лиц покупают бумагу тысячи заготовителей, поставляющих сырье на 82 завода, которые потребляют эту макулатуру.

Мы в числе мировых лидеров по переработке макулатуры, в отрасль пришли крупные транснациональные компании, инвестировавшие сотни миллионов евро в российскую экономику. Об отрасли думают что – «ой, это бомжесбор». Это давно не так. В 2000 году у нас была заготовка макулатуры – 350 тысяч тонн, а сегодня 3,5 миллиона тонн. Представляете? Мы за 17 лет в 10 раз увеличились. Это еще не повод останавливаться, потому что мы можем увеличиться еще в два раза ближайшие несколько лет.

В последние годы произошло увеличение количества участников, потому что никто никого не напрягает, люди открывают предприятия, выходят из тени: зарегистрировался как ИП, 6% оплатил государству, наладил бизнес, пошел ипотеку взял, машину в лизинг. Собираемость налогов растет.

Благодаря декриминализации отрасли туда пошли огромные инвестиции. В 2018-19 годах запустится около 800 тысяч тонн мощностей по переработке макулатуры. Мощности за два года вырастут на 15%. Уже в ближайшем обозримом будущем мы прогнозируем, что будем платить только одного НДС более 12 миллиардов рублей. В отрасли инвестиционный бум. Во всей экономике стагнация, а у нас стремительный рост.

– А есть куда расти?

– В Германии все бумажное на 70% сделано из макулатуры. Потому что бумажное волокно имеет одну удивительную особенность: оно может быть переработано многократно.

Мы уже сейчас близки к сбору половины бумаги в стране, а со следующего года заработает освобождение от уплаты НДФЛ при сдаче макулатуры, надеюсь, скоро будут устранены недостатки схемы расширенной ответственности производителя, в результате появится система раздельного сбора отходов как в Европе, возле каждого дома появиться контейнер для бумаги, и мы будем собирать все сырье у населения.

Мы уже собираем 3,5 миллиона тонн макулатуры, а можем потенциально собирать 7 миллионов тонн каждый год. У нас современная и прогрессивная отрасль переработки макулатуры. Из макулатуры производится очень много товаров – санитарно–гигиенические изделия: салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца; строительные материалы: гипсокартон, рубероид, пергамин. Но прежде всего – упаковка.

У нас работают такие компании, как: Essity – крупнейший в мире производитель санитарно-гигиенических изделий из бумаги, Knauf – это мировой лидер по производству гипсокартона, Huhtamaki – это мировой лидер по производству пульперкартона – – упаковки для яиц, подстаканников, которые вы можете встретить в «МакДональдсе» и других сетях общественного питания. Это транснациональные компании, они практически на всех континентах находятся. Они здесь, им все равно на санкционную риторику.

Во всем мире возрастает турбулентность, ничего не понятно, а у нас в стране есть отрасль, которая растет на 9% в год, стремится к европейским показателям, спасает лесные ресурсы, способствует сокращению захоронения отходов на полигонах, возвращает деньги обратно в экономику, выплачивает зарплату людям, налоги, повышает занятость, потребляет газ, электроэнергию. Это системообразующая отрасль. В Германии отрасль сбора и переработки отходов обеспечивает 1-2% ВВП, и у нас в стране мы можем прийти к тому же. В то же время, чем меньше мы захоронили бумаги, тем меньше стало полигонов, меньше спилено деревьев, значит, окружающей среде хорошо, в общем хорошо всем: людям, государству, экологии.

Внезапно «реверс»

– И что же произошло с отраслью, что может ее затормозить?

– «Фокинский НДС» приняли на 2 года, в рамках эксперимента. Но теперь эту систему решили изменить. Хотя глава ФНС Михаил Мишустин дал заключение о многократном росте поступлений в федеральный бюджет, но Минфин проигнорировал, и выступил с инициативой ввести реверсную систему сбора НДС.

Это новая экзотическая система сбора налога, работающая с 1 января 2018 года в отношении сырых шкур животных и лома черных и цветных металлов.

– И как она себя зарекомендовала?

– Если у нас в отрасли сбора макулатуры результаты подведены, и рост собираемости НДС в 2,5 раза, то с реверсивной системой взимания НДС никто еще ничего не посчитал. Да и сравнивать макулатуру с этими отраслями бессмысленно и бесполезно.

– Почему?

– Шкуры животных – это сельскохозяйственное направление, и там подавляющее большинство предприятий – на упрощенке. Да и сколько вообще предприятий поставщиков шкур? Это, может быть, сотни, тысячи, но не миллионы. С металлоломом – то же самое, не во всех компаниях образуется в ходе их деятельности металлолом: у нас в офисе металлолома отродясь не бывало. При этом в каждой компании в России, в каждом офисе образуются бумажные отходы, которые они все больше стремятся отправлять на переработку, как и наши граждане.

– А что такое реверсивная система НДС?

– Вы мне продаете макулатуру, я плачу деньги, но ваш НДС оставляю у себя и плачу в бюджет за Вас. Вы как заготовитель покупаете макулатуру у поставщика, и вы этот НДС тоже оставляете у себя и платите. Тут гарантированно все заготовители становятся налоговыми агентами. В результате они просто начнут терять деньги.

Схема 2. СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»

Это не просто усложнит систему, это просто ее убьет. На каждом микропредприятии с одним работником должен быть еще один сотрудник – бухгалтер, который будет все считать. Это катастрофа для отрасли.

– Даже если на упрощенке?

Да, даже если на упрощенке. Пожалуйста, работайте. Но вы закупаете товар с реверсивным НДС, и теперь Вы обязаны будете уплатить налог в бюджет. Четыре миллиона юрлиц РФ работали, горя не знали: это система с НДС, это без НДС. А теперь вдруг: НДС, без НДС, и реверс НДС. И это касается всех бухгалтеров РФ, потому что в любой организации есть отходы бумаги.

Но зачем бухгалтерам учить какой–то реверс, на какую–то макулатуру, докупить еще один блок к бухгалтерии – «реверс НДС», сдавать новую декларацию, ради какого–то мусора – макулатуры? Новая поправка к налоговому кодексу создает третью систему налогообложения для всей страны.

И дополнительно – резко усложняется администрирование налога. Сейчас, как мы уже говорили, НДС в отрасли переработки макулатуры платят 82 завода-переработчика. За каждым из них можно закрепить одного инспектора – это 82 человека на всю страну. Что будет, когда каждый из сотен тысяч ИП, занятых сбором макулатуры, станет налоговым агентом? И каждого придется контролировать?

– Это безумие…

– Это не упрощение, как сделал Фокин, это гиперусложнение. Вся система работы с макулатурой рухнет как карточный домик – просто рухнет вся система, которая работает как часы.

Схема 3. СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»

– Система рухнет – это полбеды, половина предприятий страны с «выпученными» глазами будет осаждать налоговую?

– Теперь получается, что все юридические лица, которые были отходообразователями и получали деньги за макулатуру, будут вынуждены работать в системе «реверс НДС», они должны будут учитывать бумажные отходы по «реверсу» со всеми вытекающими.

Выход, конечно, найдется, но он будет криминальным. Либо предприятия вновь уйдут в тень или займутся фальсификациями. Макулатура будет проходить по другим товарным позициям – нераспроданный тираж газет, журналов, архив, банановая коробка. Все коробки будут банановые, чтобы уйти от системы «реверс НДС».

Схема 4. СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»

– Наша страна вновь превратится в экспортера банановых коробок на Украину?

– Да, с обязанностью платить НДС у предприятий появится право получать НДС к вычету.

Ведь сейчас система реально переплачивает государству. Крупные заготовители, приобретающие макулатуру у юридических лиц, платят за транспорт, за тепло с НДС, за аренду, а поскольку у них вся выручка от макулатуры, они не могут подать на возврат. Теперь они становятся и налоговыми агентами, и плательщиками НДС — и будут подавать входящий НДС к возвращению. Здесь будет колоссальный объем возвратов. Государство потеряет в налогах.

Это диверсия против отрасли, против бюджета, экологии. Кому это надо, мы не понимаем.

– Разрушить отрасль, зачем?

– Позиция Минфина состоит в обеспечении единообразия в борьбе со злоупотреблениями по НДС. Какое единообразие? Это абсолютно новая налоговая система, применяемая лишь в отношении двух несхожих по структуре отраслей. Она должна устояться. Гарантированно будут возникать налоговые споры. НДС самый большой по собираемости налог в России, в то же время по нему самое большое количество прецедентов разбирательств в судебной практике.

– Все уйдут в тень?

– Да просто мелкие предприниматели вновь уйдут в тень, они, возможно, не уйдут с рынка, но перестанут платить эти 6%, в отрасли начнутся схемы, в том числе при экспорте на Украину и т. д. Опять будут люди, которые будут создавать криминальный сегмент в отрасли. Ведь недавно у них только стало все хорошо, они кредиты стали брать, развиваться. А теперь государство опять все пытается переиграть. Зачем вы это делаете? Кто вас просил? Для чего?

- Подводя итоги: какие еще последствия нас ждут в ближайшее время?

Мы перед лицом череды негативных последствий для отрасли, запускаемой одной инициативой. Существенная часть заготовителей свернут деятельность в сегменте макулатуры из-за усложнения условий работы и денежных потерь. Из-за этого уменьшится объем сбора макулатуры. Сокращение сбора приведет к обострению дефицита на рынке и вызовет резкий рост цен на макулатуру.

Удорожание макулатуры вызовет рост издержек у переработчиков макулатуры и снизит их доходность. Снижение доходности, в свою очередь, понизит инвестиционную привлекательность отрасли; объем вложений в отрасль резко уменьшится.

Часть перерабатывающих предприятий в таких условиях будет вынуждена прекратить свою деятельность. Сокращение числа заготовителей и переработчиков приведет к потере рабочих мест, росту безработицы и уменьшению налоговых поступлений из отрасли. Даже если вся отрасль продолжит работать с текущими показателями и будет действовать строго в рамках закона, минимально поступления налогов снизятся на 1,4 миллиарда рублей: эта сумма складывается из возврата НДС с экспорта и возмещения входящего НДС. А если количество игроков в отрасли уменьшится – налоговые поступления снизятся еще сильнее.

Кроме того, снижение объемов заготовки макулатуры приведет к росту объемов захоронения макулатуры на полигонах ТКО. Уменьшение выпуска продуктов переработки макулатуры вызовет, с одной стороны, рост спроса на продукцию из первичного волокна и, таким образом, наращивание заготовки леса; с другой – вырастут импортные поставки картонно-бумажной продукции, в первую очередь, украинского производства.

Таблица 1. Различия в системах НДС