Меркель сделала жёсткое заявление по Brexit

Ангела Меркель – канцлер Германии – сделала жёсткое заявление по Brexit.

По её мнению, отсутствие соглашения о выходе Великобритании из ЕС стало бы наихудшим вариантом, передаёт РИА Новости

При этом она пояснила, что есть документ, который поддержали Великобритания и ЕС в составе 27.

Поэтому, как подчеркнула Меркель, перед ней сейчас не стоит вопрос, надо ли продолжать переговоры.

«Оба партнера по переговорам ушли домой, уверенные, что это возможное соглашение о выходе. Я считаю, что самым плохим вариантом, самым нерегулируемым вариантом было бы отсутствие какого бы то ни было соглашения, и об этой альтернативе нужно помнить», – резюмировала Меркель, добавив, что выработанное соглашение должно всё-таки стать базой для Brexit.

Ранее сообщалось, что фунт стерлинга рухнул после заявления об отставке британского министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.