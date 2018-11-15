Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.11.2018

Меркель сделала жёсткое заявление по Brexit

«Expert Online» 2018

Ангела Меркель – канцлер Германии – сделала жёсткое заявление по Brexit.

По её мнению, отсутствие соглашения о выходе Великобритании из ЕС стало бы наихудшим вариантом, передаёт РИА Новости

При этом она пояснила, что есть документ, который поддержали Великобритания и ЕС в составе 27.

Поэтому, как подчеркнула Меркель, перед ней сейчас не стоит вопрос, надо ли продолжать переговоры.

«Оба партнера по переговорам ушли домой, уверенные, что это возможное соглашение о выходе. Я считаю, что самым плохим вариантом, самым нерегулируемым вариантом было бы отсутствие какого бы то ни было соглашения, и об этой альтернативе нужно помнить», – резюмировала Меркель, добавив, что выработанное соглашение должно всё-таки стать базой для Brexit.

Ранее сообщалось, что фунт стерлинга рухнул после заявления об отставке британского министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок