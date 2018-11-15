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Москва, 15.11.2018

Украина смирилась с «Северным потоком — 2»

«Expert Online» 2018
  • Украина смирилась с «Северным потоком — 2»
Из открытых источников

Из-за отсутствия у Киева эффективных механизмов для влияния на реализацию проекта «Северный поток-2», Украина не в силах остановить строительство этого трубопровода, сообщал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

«По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2"», — заявил Марунич изданию «Главред».

«Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять?», — задался вопросом Марунич.

Эксперт при этом уверен, что «Северный поток-2» не станет «могильщиком» газотранспортной системы Украины, однако, значительно уменьшит объем транзита через украинскую территорию.

«Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий», — продолжил Дмитрий Марунич.

«Опасной игрой», в результате которой можно «доиграться, что вообще ничего не получить по факту», он назвал отказ властей Украины от гарантий со стороны Германии по транзиту российского газа через ГТС страны в объеме 30 миллиардов кубометров в год.

Напомним, трубопровод «Северный поток-2» мощностью 55 миллиардов кубометров  газа будет проходить из России по дну Балтийского моря к побережью Германии. Его противниками выступают США, которые намерены поставлять в Европу дорогой СПГ собственного производства, а также ряд европейских стран и Украина, которая боится потерять транзит российского газа.

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