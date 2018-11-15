Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.11.2018

Путин рассказал, какая цена на нефть устроит Россию

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию вполне устраивает цена на нефть на уровне 70 долларов за баррель, сообщает ПРАЙМ.

"Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе 70 долларов — нас вполне устраивает, если иметь в виду, что, как вы знаете, у нас расходная часть бюджета посчитана в 40 долларов за баррель, и это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике. У нас в этом году почти наверняка будет профицитный бюджет", — сказал Путин.

Он отметил, что текущая цена нефти не очень стабильная, может пойти и вверх, ее движение зависит от многих факторов.

"Ну, вы знаете, мнение экспертов, в том числе российских экспертов, — отскок немножко вниз, немножко вверх, он возможен. И думаю, что сегодняшняя цена такая не очень стабильная, она может пойти и наверх. Связано это со многими факторами, вы это знаете", — сказал Путин.

"Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей", — добавил он.

По его словам, Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+, формат зарекомендовал себя положительно.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок