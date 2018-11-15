Путин рассказал, какая цена на нефть устроит Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию вполне устраивает цена на нефть на уровне 70 долларов за баррель, сообщает ПРАЙМ.

"Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе 70 долларов — нас вполне устраивает, если иметь в виду, что, как вы знаете, у нас расходная часть бюджета посчитана в 40 долларов за баррель, и это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике. У нас в этом году почти наверняка будет профицитный бюджет", — сказал Путин.

Он отметил, что текущая цена нефти не очень стабильная, может пойти и вверх, ее движение зависит от многих факторов.

"Ну, вы знаете, мнение экспертов, в том числе российских экспертов, — отскок немножко вниз, немножко вверх, он возможен. И думаю, что сегодняшняя цена такая не очень стабильная, она может пойти и наверх. Связано это со многими факторами, вы это знаете", — сказал Путин.

"Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей", — добавил он.

По его словам, Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+, формат зарекомендовал себя положительно.