Россия переживает кризис иностранных инвестиций

Но, по словам Максима Орешкина, иностранные инвесторы интересуются вложениями в российские активы и просто пережидают «период волатильности».

Согласно оценкам Минэкономразвития, прямые инвестиции в РФ за январь-сентябрь сократились в 11 раз: 25,8 до 2,4 млрд долларов. При этом в третьем квартале был зафиксирован отток на рекордные 6 млрд долларов.

Несмотря на это, глава министерства Максим Орешкин убежден, что иностранные инвесторы проявляют большой интерес к вложениям в экономику России и готовы увеличить их, как только наступит новый период стабильности.

«Понятно, что в любой период волатильности новые инвесторы, те, кто еще не работает на российском рынке, они всегда берут паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, не торопятся таких стратегических решений принимать при волатильности», — сказал Орешкин, комментируя отток иностранных инвесторов, зафиксированный ЦБ.

Хотя статистика фиксирует вывод денег и сворачивание бизнеса, на деле инвесторы «говорят о желании продолжать инвестировать, наращивать инвестиции», – передает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра, сказанные в кулуарах саммита Россия-АСЕАН. Он при этом подчеркнул, что подобные заявления делаются непублично, в «закрытых форматах».

«Очень важно, что те компании, которые работают в России, они продолжают реинвестировать свою прибыль, это на самом деле очень важный источник прямых иностранных инвестиций, когда компании зарабатывают внутри страны и опять их инвестируют в развитие собственных проектов», — добавил Максим Орешкин. По его словам: «Здесь мы видим, что все компании, которые работают, они очень активно интересуются новыми возможностям».

Иностранные инвесторы, безусловно, заинтересованы в инвестициях в российские проекты, так как это позволяет им получать хорошую прибыль от вложений, уверен, в свою очередь, руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. Именно это желание они в частных разговорах и не скрывают. Но и публично не озвучивают, так как это может негативно сказаться на персональной репутации руководства иностранных компаний и самих компаниях у себя на родине.

Основной причиной, препятствующей притоку иностранных инвестиций в Россию стали санкции, полагает аналитик. Они направлены на ключевые сектора экономики РФ, которые наиболее привлекательны для иностранных инвесторов. В первую очередь это нефтегазовый сектор. Частично на объеме инвестиций сказались и российские контрсанкции, которые ограничивают поставки продукции из ряда стран, поддержавших санкции против России. Кроме того, получить зарубежное финансирование под проекты в России стало затруднительным. То есть, делает вывод Сергей Лысаков, причины снижения прямых иностранных инвестиций в РФ в большей степени политические.

Кроме того, напоминает он, традиционно крупнейшими инвесторами в Россию являлись страны типа Кипра, Люксембурга и подобных офшорных юрисдикций, которые формально являлись иностранными компаниями, но на деле представляли собой дочерние и зависимые компании российского бизнеса. После значительного давления со стороны США, банковских проблем на том же Кипре средства российского бизнеса начали либо возвращаться обратно в РФ, либо переориентировались на зарубежные проекты из-за внутрироссийской кампании по возврату средств в страну.

Следует понимать, добавляет Сергей Лысаков, что мы говорим о крупном зарубежном бизнесе или российском бизнесе, на который в меньшей степени оказывают влияние и до этого существовавшие негативные тенденции в деловом климате в стране: слабая правовая защищенность, административные барьеры и другие, традиционно слабые места инвестиционного климата России.

Так же, отмечает он, нестабильная экономическая ситуация в России в части падения внутреннего спроса влияет на иностранный бизнес, ориентированный на внутренний рынок. Падение реальных доходов населения на протяжении последних 5 лет, безусловно, оказывало и оказывает давление на иностранных ритейлеров, которые также уходят из России. Но крупные компании понимают, что за периодом спада будет и рост, поэтому сохраняют свое присутствие, но сокращают объемы развития, то есть инвестиции.

Чтобы процесс притока инвестиционного капитала в страну хоть как-то активизировался, необходима определенность с санкционными шагами против России, уверен Сергей Лысаков. Пусть примут уже все «адские» или не столь адские санкции. Но это будет уже определенно.

Если же какие-то из санкций будут сняты и перестанут препятствовать вложению в ключевые сектора экономики РФ, а при этом позволят получать дешевые кредиты за рубежом, то мы увидим взрывной рост инвестиций со стороны западных инвесторов, разумеется, если считать сложившуюся низкую базу. Но в ближайшее время такой сценарий маловероятен, считает аналитик.

Пока же, как замечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, в мире есть десятки развивающихся стран, растущих на 3-5% в год, а наш ВВП имеет околонулевой рост. Конечно, говорит он, текущая стабильность — это большое достижение по сравнению с 90-ми, когда дефицит бюджета доходил до 30%, а из гособлигаций строились пирамиды. «Министр прав, что экономика России стала намного устойчивее, но какой ценой? — задается вопросом аналитик. — Ценой высокой ключевой ставки и сжатой денежной массы, ценой производства, которое не растет, потому что собственники не могут кредитоваться и не видят смысла, не могут защитить свою собственность. Ценой высоких налогов и снижения реальных доходов граждан, которые теперь “новая нефть”»? скептично замечает Алексей Антонов.

Можно добавить, что по поводу иностранных инвестиций есть разные мнения, в том числе и такие, что их роль для экономического роста обычно переоценивается. В любом случае, это не абсолютное благо, и наряду с мерами их стимулирования многие страны, включая нашу, вполне оправданно ограничивают иностранные инвестиции, ставя их в зависимость от различных условий. А если их потеря вызвана санкциями, которые министр дипломатично называет «волатильностью» (рынки при этом достаточно стабильны), то и вообще, как говорится, шли бы они лесом.

СДругой вопрос, на что делать акцент: на пережидание «волатильности», которая, как показывает пример Ирана или ранее СССР, может не закончится никогда, или на энергичные меры, компенсирующие неблагоприятные внешние факторы?