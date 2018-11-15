Путин рассказал, что обсудил с Трампом цены на нефть

Президент России Владимир Путин рассказал, что со своим американским коллегой Дональдом Трампом они в ходе короткого разговора в Париже обсудили цены на нефть.

«Мы с президентом Трампом обсуждали это (цены на нефть) в Париже, но во всяком случае говорили об этом. Последнее время, за последние годы США нарастили значительно добычу, это сказывается, конечно, на потреблении внутри страны, внутри Штатов», — цитирует РИА новости высказывание Владимира Путина по итогам визита в Сингапур.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США «кратко обменялся парой слов». Стороны также отметили, что им есть, о чем поговорить, сообщил представитель Кремля.