Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.11.2018

Путин рассказал, что обсудил с Трампом цены на нефть

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин рассказал, что со своим  американским коллегой Дональдом Трампом они в ходе короткого разговора в Париже обсудили цены на нефть.

«Мы с президентом Трампом обсуждали это (цены на нефть) в Париже, но во всяком случае говорили об этом. Последнее время, за последние годы США нарастили значительно добычу, это сказывается, конечно, на потреблении внутри страны, внутри Штатов», —  цитирует РИА новости высказывание Владимира Путина по итогам визита в Сингапур.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что  президенты России и США «кратко обменялся парой слов». Стороны также отметили, что им есть, о чем поговорить, сообщил представитель Кремля.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок