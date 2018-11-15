Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.11.2018

Путин рассказал о своей беседе с Пенсом

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин рассказал представителям СМ, что в ходе своего визита в Сингапур, ему удалось пообщаться с «вице-президентом» США Майком Пенсом.

По словам, главы РФ, это была непродолжительная встреча «на ногах», передаёт РИА Новости.

Пори этом Путин не стал раскрывать подробности беседы с американским вице-президентом, подчеркнув, что за время нахождения в Сингапуре он встречался со многими партнёрами, в том числе с лидерами Японии, Китая, Сингапура и Кореи.

«В общем, практически со всеми участниками», – резюмировал президент России.

Напомним, накануне Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой лидеры двух стран договорились активизировать переговоры по проблеме мирного договора на основе декларации, которую в 1956 году подписали СССР и Япония.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок