Путин рассказал о своей беседе с Пенсом

Глава российского государства Владимир Путин рассказал представителям СМ, что в ходе своего визита в Сингапур, ему удалось пообщаться с «вице-президентом» США Майком Пенсом.

По словам, главы РФ, это была непродолжительная встреча «на ногах», передаёт РИА Новости.

Пори этом Путин не стал раскрывать подробности беседы с американским вице-президентом, подчеркнув, что за время нахождения в Сингапуре он встречался со многими партнёрами, в том числе с лидерами Японии, Китая, Сингапура и Кореи.

«В общем, практически со всеми участниками», – резюмировал президент России.

Напомним, накануне Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой лидеры двух стран договорились активизировать переговоры по проблеме мирного договора на основе декларации, которую в 1956 году подписали СССР и Япония.