Путин жёстко ответил Западу и Украине, которые осудили выборы в Донбассе

Глава российского государства Владимир Путин жёстко ответил на критику, которую позволили себе лидеры некоторых западных стран, а также власти Украины относительно прошедших в ДНР и ЛНР выборов.

При этом он посоветовал тем, кто критикует волеизъявление жителей Донбасса, в первую очередь осудить убийства в независимых республиках, передаёт РИА Новости.



«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях ДНР и ЛНР. Поэтому сначала нужно было осудить эти политически мотивированные убийства, а потом уже, что-то говорить о выборах», – резюмировал Путин, добавив, что что политика киевских властей не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Напомним, на выборах, которые прошли 11 ноября в независимых республиках Донбасса, победу одержали врио главы ДНР Денис Пушилин, а также исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.





