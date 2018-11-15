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Москва, 15.11.2018

Путин жёстко ответил Западу и Украине, которые осудили выборы в Донбассе

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин жёстко ответил на критику, которую позволили себе лидеры некоторых западных стран, а также власти Украины относительно прошедших в ДНР и ЛНР выборов.

При этом он посоветовал тем, кто критикует волеизъявление жителей Донбасса, в первую очередь осудить убийства в независимых республиках, передаёт РИА Новости.

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях ДНР и ЛНР. Поэтому сначала нужно было осудить эти политически мотивированные убийства, а потом уже, что-то говорить о выборах», – резюмировал Путин, добавив, что что политика киевских властей не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Напомним, на выборах, которые прошли 11 ноября в независимых республиках Донбасса, победу одержали врио главы ДНР Денис Пушилин, а также исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.


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