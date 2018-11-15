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Москва, 15.11.2018

Разведка США выяснила, какие страны заинтересованы в российском С-400

«Expert Online» 2018

Разведка США выяснила, какие страны заинтересованы в российском С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона, пишет газета «Взгляд».

Издание отмечает, что стран, желающих приобрести российские системы ПВО С-400, насчитывается не менее тринадцати. Информацию распространил телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество.

Среди интересующихся покупкой С-400 стран числится Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Также в октябре начал действовать контракт на покупку Индией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Расчеты по контракту будут производиться в рублях или рупиях. Индия стала третьим покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО и американскими ЗРК THAAD.

Комплекс С-400 «Триумф» - система, пришедшая на смену широко известным системам семейства С-300П и С-200. Эта продукция концерна «Алмаз – Антей» предназначена для поражения средств воздушного нападения на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не больше 4,8 км/с.

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