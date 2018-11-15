Рубль нацелился на большой отскок

Курс доллара к рублю продолжает энергично снижаться в четверг на фоне отсрочки санкций США против РФ. Курс американской валюты упал на 41 копейку к 10:24 мск — до 66,60 рубля, пробив психологический уровень. Курс евро снизился на 42 копейки и составил 75,56 рубля.

Ранее Bloomberg сообщил, что Конгресс США скорее всего отложит обсуждение и введение новых санкций против России. Как минимум, до конца этого года. Конгрессменам придется заняться внутренними делами, которых накопилось предостаточно. В графике работы Конгресса сейчас вопросы расходов правительства, назначение судей и принятие сельскохозяйственного закона.

Что же касается санкций, пакет которых составила комиссия Конгресса, состоящая из республиканцев и демократов, то они, считает Bloomberg, подождут как минимум до января, когда к работе приступят вновь избранные законодатели.

После этого в среду курс рубля резко укрепился к доллару - на 1,5%, в четверг ралли рубля продолжилось. При этом российскую валюту не сущает, что цены на нефть снова начали падать.

Ранее аналитики отмечали, что курс доллара к рублю переукреплен за счет "санкционной " премии. Впрочем, большинство прогнозов сходится в том, что отскок рубля может быть значительным, но временным, так как санкции будут все равно введены не позднее начала 2019 года.