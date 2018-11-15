США пообещали предоставить России «драконовское меню» санкций

Как сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, правительство США намерено принять решение о второй волне антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей» и это будет «более драконовское меню».

Как сообщает Форд, решение пока не принято, но вопрос активно изучается, поскольку США хотят «гарантировать, что выполнят свою «домашнюю работу» правильным образом и тщательно» .

«Откровенно говоря, второй раунд санкций в рамках закона – это более драконовское меню, чем первый раунд», – сообщил Форд.

По его словам, нужно взвешивать все «за» и «против», риски и пользу самым тщательным образом.

Как стало известно накануне, конгресс США решил отложить введение санкций против России.