Цена на нефть продолжает снижение

Мировые цены на нефть в ходе торгов 15 ноября утром снижаются на данных Американского института нефти (API) об очередном росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также о замедлении крупных экономик — Германии и Японии — в III квартале, пишет Reuters.

Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,18%, составив $66 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,36%, составив $56,05 за баррель.

Отмечается, что стоимость нефти упала по сравнению с октябрьскими максимами на четверть.

Накануне нефть выросла в цене на известиях о намерениях ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 г.: 14 ноября нефть подорожала на 2,2% до $66,88 за баррель.