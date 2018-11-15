В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о декриминализации репостов

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении предложенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект, который предусматривает отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях.

Соответствующий документ предусматривает декриминализацию преступления, подпадающего под часть 1 статьи 282 УК РФ, если оно совершено впервые и не угрожает основам конституционного строя и безопасности страны, передаёт «Интерфакс».

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, вокруг данной нормы УК РФ в обществе возникла острая дискуссия.

«В частности, высказывались самые различные инициативы, в том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ», – резюмировал председатель нижней палаты российского парламента, добавив, что президент РФ Владимир Путин предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все фракции Думы.

В свою очередь сайт телеканала «Дождь» уточнил, что с декриминализацией этой статьи уголовного кодекса, в КоАП появится новая статья за возбуждение ненависти либо вражды, по которой гражданам будет грозить административный штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Юридическим лицам будет грозить штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб.