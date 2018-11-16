Ангела Меркель получила письменный протест против «Северного потока-2»

Украинские депутаты направили канцлеру Германии Ангеле Меркель открытое письмо, в котором выразили протест в адрес проекта «Северный поток – 2», говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

На сайте компании говорится, что 20 депутатов Рады, которые подписали письмо, обратили внимание канцлера на «губительные последствия проекта "Северный поток – 2" как для Украины, так и для Европейского Союза».

«Украинские парламентарии также выразили возмущение тем, что решение по "Северному потоку – 2" было очевидно принято без учета более широкого европейского контекста», — сообщает «Нафтогаз».

В письме отмечается, что только отдельные страны получат выгоды от проекта, который будет иметь «масштабные разрушительные последствия для экономики и подпитывать политическую коррупцию».

Парламентарии также выразили в письме опасения, что после завершения строительства трубопровода «Северный поток -2» «Газпром» начнет доминировать на газовом рынке Европы, навязывая необоснованные контрактные условия.

Подписанты также напомнили о том, что транзит российского газа для Киева является источником доходов и «важной составляющей системы национальной обороны». После запуска трубопровода «Северный поток-2» Украина рискует быть отрезанной от энергоресурсов, что тотчас скажется на состоянии экономики страны.

Напомним, ранее Ангела Меркель уже получила письмо с требованием пересмотреть позицию Германии в отношении строительства «Северного потока-2» от европарламентариев и политиков Евросоюза.