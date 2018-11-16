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Москва, 16.11.2018

Голикова рассказала, когда будет пересмотрена потребительская корзина

«Expert Online» 2018

Татьяна Голикова – вице-премьер РФ – назвала срок пересмотра потребительской корзины.

По её словам, это произойдёт в 2021 году, при этом минимальный набор продуктов, которые войдут в новую корзину, максимально приблизят к нормам, соответствующим здоровому питанию.

Голикова подчеркнула, что ценность потребительской корзины будет улучшена, благодаря увеличению объемов рыбы, мяса, овощей, фруктов и молочной продукции.

Одновременно, как пообещала вице-премьер, планируется снизить содержание в корзине хлебобулочных изделий, картофеля, маргарина и других жиров.

«Потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах России. Для этого правительство создаст специальные рабочая группа», – резюмировала Голикова.

Наша справка

Потребительская корзина – это необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

На 2018 год потребительская корзина РФ включает в себя 156 позиций. Если сравнивать с другими странами, то, например, потребительская корзина в США включает 300 позиций, в Великобритании – 350, а в Германии – 475.

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