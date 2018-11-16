К 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа Гала-концерт звёзд Петербургского балета «С ЛЮБОВЬЮ К ПЕТИПА»

с участием солистов Государственных Академических Мариинского и Михайловского театров оперы и балета Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Маргарита Рудина и Алексей Насадович, Влад Шумаков, Оксана Бондарева, Эрнест Латыпов, Екатерина Борченко и Пётр Борченко, Олеся Гапиенко

Сцены из балетов «Баядерка», «Лебединое Озеро», «Дон Кихот», «Корсар», «Раймонда»

Начало в 19.00

Танец, будь то «классика или современность» - одно из самых эмоциональных и прекрасных выражений духовного мира человека. Именно этим качеством прославился на весь мир русский балет, ставший эталоном для мирового балетного искусства.

"Балет — серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота...» - М. Петипа.

Петипа - это целая эпоха русского балета. Перечень балетов, поставленных Мариусом Петипа на русской сцене, очень велик — их более семидесяти, а оригинальных постановок — сорок шесть, не считая танцев для опер и дивертисментов. Каждое творение Петипа наполнено глубоким смыслом.

предоставлено пресс-службой

Гала-концерт «С любовью к Петипа» представляет собой уникальную возможность ознакомиться с хореографией выдающегося мастера в прекрасном исполнении солистов и артистов балета, получивших мировую известность. Представленная программа покажет особое положение Российского и русского балета с классической хореографической школой, повлиявшего на мировое искусство и до сих пор утверждающего самые высокие культурные и гуманитарные ценности.

В программе гала-концерта сцены из балетов «Баядерка», «Лебединое Озеро», «Дон Кихот», «Корсар», «Раймонда» исполнят: заслуженная артистка России Ирина Перрен, дипломант международного конкурса Марат Шемиунов, заслуженные артисты России Маргарита Рудина и Алексей Насадович, лауреат международного конкурса Влад Шумаков, лауреат международных конкурсов Оксана Бондарева, лауреат международного конкурса Эрнест Латыпов, заслуженная артистка России Екатерина Борченко и лауреат международного конкурса Пётр Борченко, Олеся Гапиенко.

Режиссёр-постановщик - заслуженный артист России, Андрей Яковлев

Концерт пройдет на сцене Конгресс-Центра им. Г.В. Плеханова – это новейший зрительный зал на 1100 мест, предназначенный для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оборудован, профессиональным концертным светозвуковым и кино- оборудованием, а также удобными анатомическими креслами. Зал, построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.

Конгресс-Центр расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Серпуховская».

Начало в 19.00

Категория 6+

Концертный зал Конгресс-Центра им. Г.В. Плеханова

Адрес: г. Москва, Стремянный переулок, д.28 с.2А, м. Серпуховская.

Заказ билетов по тел. +7 499 372-37-23

Билеты на сайте Конгресс-центра: congress-hall-rea.ru/_s_lyubovyu_k_petipa_.html

ДЛЯ ПРЕССЫ: информация и фото, партнерство, аккредитация, организация съёмок и интервью: +7 (926) 233-7725, pr@tmotion.su

Официальный пресс-агент концерта – продюсерская компания tMotion

www.tMotion.su