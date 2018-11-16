Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.11.2018

Курс доллара: началась новая игра

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: началась новая игра
Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара существенно падает к рублю второй день подряд. Отсрочка новых санкций привела к новому окну возможностей для спекулянтов заработать на операциях керри-трейд.

Бнк России установил курс доллара на пятницу, 16 ноября - 66,61 рубля, американская валюта подешевела на 1 рубль 38 копеек, евро опустился на 1 рубль 22 копеек — до 76,75 рубля.

По итогам последних двух сессий рубль вышел в лидеры роста относительно доллара среди основных мировых валют c результатом почти в 3%. 

"Отсрочка санкций привела к чистой воды спекуляциям - купить подешевевшие ОФЗ и заработать на этом в краткосрочном периоде, а поскольку это лишь отсрочка (санкций), то притока серьезных инвесторов мы не ожидаем", - приводит комментарий дилера крупного западного банка Рейтер.

На фоне снижения геополитических рисков, курс рубля в ближайшее время может продолжить укрепление.

Другим позитивным моментом для рубля станет налоговый период. Пик начинающегося сегодня налогового периода приходится на 26 ноября, когда уплачиваются НДС и акцизы, а экспортеры завершают выплаты НДПИ.

Впрочем, отсрочка введения новых санкций, скорее всего, окажется временной. Уже в конце 2018 или начале 2019 года новый пакет рестрикций против России может быть реализован.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок