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Москва, 16.11.2018

Курс доллара: Morgan Stanley сделал неожиданный прогноз

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: Morgan Stanley сделал неожиданный прогноз
Zuma/TASS

Несмотря на то, что многие инвесторы продолжают верить в укрепление курса доллара, аналитики Morgan Stanley считают, что американскачя валюта достигла пиков, пишет Bloomberg.

«Мы считаем, что доллар достиг своего пика на текущих уровнях», - отмечает глава по глобальной стратегии FX Morgan Stanley Ханс Редекер. «Доллар может ослабевать по мере расширения кредитных спредов, снижения цен на акции и повышения доходности суверенных облигаций на фоне дезинфляционного давления и падения цен на нефть», - объясняет он.

Индекс доллара в пятницу торгуется в нейтральной зоне - 96,82 пункта.

Эскалация напряженности в торговле, повышение доходностей казначейских облигаций и устойчивая экономика США подпитывают спрос инвесторов на крупнейшую в мире резервную валюту. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 8 процентов с середины апреля, подбадривая бычьи настроения, которые недавно подняли чистые длинные позиции по валюте до самого высокого уровня с января 2017 года.

Тем не менее, в Morgan Stanley считают, что недавние потоки иностранного капитала в активы США были краткосрочными и подвержены рискам быстрого оттока. Вместо сильных прямых иностранных инвестиций или других долгосрочных потоков наблюдается приток спекулятивного капитала, объясняет Редекер.

Ранее аналитики Goldman Sachs заявили, что доллар приближается к пику, что должно уменьшить давление на другие валюты. Однако большинство прогнозов предполагают, что снижение курса америанской валюты произойдет не ранее конца первого квартала 2019 года. 

По официальному курсу ЦБ 16 ноября курс доллара упал к рублю на 62 копейки, а евро упал к рублю на 63 копейки по сравнению с официальным курсом пятницы. Курс рубля сегодня корректируется после сильного роста последних дней: спекулянты фиксируют прибыль. Рублю немного помогает начавшийся налоговый период, пик которого придется на 26 ноября.

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