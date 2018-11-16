Лукашенко потребовал от правительства абсолютной энергетической безопасности

Глава белорусского государства Александра Лукашенко в ходе своего выступления на совещании по вопросу совершенствования системы управления энергетикой заявил о необходимости достижения абсолютной энергетической независимости и безопасности для своей страны.

При этом он подчеркнул, что Кабмин Белоруссии должен в самое ближайшее время сформировать прогноз топливно-энергетического баланса, передаёт БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко поручил правительству создать 100-процентные условия для полной энергетической независимости и безопасности государства.

«Энергетическая система нашей страны – это один из самых сложных и значимых секторов национальной экономики. Её стабильность – важнейший элемент безопасности и независимости государства», – резюмировал президент Белоруссии, добавив, что для этого необходимо оптимизировать деятельность энергосистемы, ликвидировав излишние затраты, а также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.