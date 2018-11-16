Негадкий утенок

12 выпуск <Пилим по России>. Город Ульяновск. Соучредитель компании по производству детской одежды ищет честных партнеров для масштабирования своего бизнеса и участия в новых проектах.

В этом выпуске: мы посетили Ульяновск и познакомились там с Василием Пашиным, соучредителем компании <Утенок>, которая производит детскую одежду. Его предприятие успешно существует на российском рынке с 2013 года. Сейчас годовой оборот компании превышает 50 млн рублей, штат составляет порядка ста человек.



Компания производит огромный ассортимент детской одежды: от нижнего белья до зимних комбинезонов - около трех тысяч различных позиций. Основные каналы сбыта - собственный интернет-магазин и розничные торговые сети партнеров.



Василий стремится к постоянному росту своей компании, и ему нужны честные партнеры. Он готов через свою сеть сбыта помогать производителям качественных детских товаров - обуви, спортивной одежды, рубашек, одежды и аксессуаров для школы и детского сада, костюмов (брюки и пиджаки), игрушек.



Кроме того, Василий готов предложить выгодные условия сотрудничества дизайнерам (для разработки новых моделей), а также людям, имеющим опыт работы с <Ламодой>, <Корабликом>, <Детским миром>, <Озоном>, которые могут помочь выйти на новые рынки.



Еще одно интересное предложение от Василия: он готов помочь в открытии шоурума либо интернет-магазина, обучить всем тонкостям и снабдить продукцией.