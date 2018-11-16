Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.11.2018

Негадкий утенок

«Expert Online» 2018

12 выпуск <Пилим по России>. Город Ульяновск. Соучредитель компании по производству детской одежды ищет честных партнеров для масштабирования своего бизнеса и участия в новых проектах.

В этом выпуске: мы посетили Ульяновск и познакомились там с Василием Пашиным, соучредителем компании <Утенок>, которая производит детскую одежду. Его предприятие успешно существует на российском рынке с 2013 года. Сейчас годовой оборот компании превышает 50 млн рублей, штат составляет порядка ста человек.

Компания производит огромный ассортимент детской одежды: от нижнего белья до зимних комбинезонов - около трех тысяч различных позиций. Основные каналы сбыта - собственный интернет-магазин и розничные торговые сети партнеров.

Василий стремится к постоянному росту своей компании, и ему нужны честные партнеры. Он готов через свою сеть сбыта помогать производителям качественных детских товаров - обуви, спортивной одежды, рубашек, одежды и аксессуаров для школы и детского сада, костюмов (брюки и пиджаки), игрушек.

Кроме того, Василий готов предложить выгодные условия сотрудничества дизайнерам (для разработки новых моделей), а также людям, имеющим опыт работы с <Ламодой>, <Корабликом>, <Детским миром>, <Озоном>, которые могут помочь выйти на новые рынки.

Еще одно интересное предложение от Василия: он готов помочь в открытии шоурума либо интернет-магазина, обучить всем тонкостям и снабдить продукцией.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок