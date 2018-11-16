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Москва, 16.11.2018

Прогноз погоды: синоптики рассказали о надвигающемся на Москву снегопаде

«Expert Online» 2018

В предстоящие выходные в Москве и области ожидается снегопад.

Согласно прогнозу погоды, который публикует на своём сайте Гидрометцентр, его принесёт в столичный регион атмосферный фронт, двигающийся с Баренцева моря.

В субботу, 17 ноября столбики термометров поднимутся днём до 2 градусов выше нуля. Однако уже ночью прогнозируются заморозки – от 3 до 8 градусов мороза. Днём в воскресенье вновь возможно незначительное повышение температуры воздуха до плюс 2 градусов. Однако к вечеру 18 ноября атмосферный фронт принесёт с собой в Москву и Подмосковье умеренный снег. После чего характер погоды изменится, похолодает до 8 градусов мороза, на дорогах образуется гололедица.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели на погоду в столичном регионе окажет влияние очередной антициклон. Из-за циклона атмосферное давление начнёт расти, а температура будет держаться на уровне климатической нормы. Но уже в середине недели небольшое повышение вновь сменится понижением.

Морозы с каждым днём медленно, но верно станут крепчать. Ночами столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, днём – до минус 5. Выпавший снег уже вряд ли растает, и начнётся формирование снежного покрова, который сохранится до Нового года. В целом же декабрь будет относительно мягким, а вот в январе почти на всей территории страны ударят трескучие морозы.

Ранее сообщалось, что в декабре в России будет до минус 55 градусов. Согласно прогнозу погоды, который озвучили в Росгидромете, такие морозы ожидаются в Якутии.

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