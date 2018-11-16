Эксперт: США закупают российский СПГ вопреки собственным санкциям

Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, за последнее время в США были направлены минимум три танкера с российским сжиженным газом с месторождения «Ямал СПГ». Об этом сообщает агентство Прайм.

Заявление вызвало удивление специалистов отрасли, поскольку акционеры «Ямал СПГ» находятся под санкциями США.

Так замдиректора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач сообщает о трех танкерах СПГ, отправленных в США зимой этого года.

«Наверное, речь все же идет не о последнем времени, а о прошлой зиме», — считает Гривач, который уверен, что в любом случае три танкера – очень маленький объем, не способный повлиять на конъюнктуру рынка.

Так или иначе, как сообщает аналитик, факт поставки СПГ из России в США «вызвал внутриамериканскую дискуссию в условиях борьбы Вашингтона с российским газом в Европе, а также показал зыбкость такой политики США».

Отмечается, что объяснить поставки российского СПГ в США можно дефицитом зимой свободного газа. Ранее сообщалось, что зимние поставки происходили в тот момент, когда США и Великобритания испытывали острую потребность в топливе из-за сильных морозов.

«В США в высокий сезон газ вполне может импортироваться, несмотря на то, что по сути страна выходит на позиции экспортера. Особенности законодательного регулирования таковы, что иногда удобнее купить чужой газ, нежели поставлять свой», — соглашается с коллегой Андрей Полищук из Райффайзенбанка.

Эксперт сообщает, что газ заказывается на Ямале после чего цены резко увеличиваются в Азии, куда газ направляется вместо Европы. По пути в Азию подскакивает цена и в США, и танкер вместо Азии разворачивается и берет курс на Штаты. Порой получается так, что за это время там цена падает, и газ вновь возвращается в Европу.