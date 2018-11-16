СМИ: Трамп и его администрация «готовятся к худшему»

В администрации главы Белого дома Дональда Трампа серьёзно обеспокоены в связи с завершением расследования, который ведёт спецпрокурор США Роберт Мюллер по делу «о вмешательстве Москвы» в президентские выборы-2016.

Наибольшую тревогу в окружении американского лидера вызывает тот факт, что спецпрокурор в самое ближайшее время может представить заключительные выводы и обвинительное заключение по этом делу, пишет Politico.

Согласно данным издания, которое ссылается на свои источники в администрации, очень сильно нервничает и сам Трамп.

«Это заметно по языку тела президента, – пояснил собеседник газеты. – Трампа, безусловно, что-то беспокоит… Это убедило меня в том, что ловушка вот-вот захлопнется, и в том, что Трампа предупредили юристы о действиях, которые могут в скором времени произойти. Поэтому наш президент и всё его окружение готовятся к худшему».

При этом журналисты издания напомнили, что в начале этой недели глава Белого дома после большого перерыва вновь обрушился с критикой на деятельность Мюллера. Всё это, как отмечается в материале Politico, говорит о том, что по «российскому делу Трамп ожидает очень плохих новостей».

Ранее сообщалось, что по данным Los Angeles Times, Трамп находится в плохом настроении из-за неудовлетворительных результатов промежуточных выборов, которые состоялись в стране 6 ноября.