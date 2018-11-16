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Москва, 16.11.2018

Токио рассчитывает получить суверенитет над островами Хабомаи и Шикотан

«Expert Online» 2018

Токио рассчитывает получить суверенитет над островами Хабомаи и Шикотан. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. Таким образом чиновник прокомментировал заявление Владимира Путина о судьбе этих двух островов.

Российский президент заявил накануне, что в мирном договоре на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года указано, что «СССР готов передать два острова южной части, но "не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают"».

Также российский президент подтвердил, что премьер Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность вернуться к обсуждению данной проблемы.

Суга добавил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ подтвердили готовность «не перекладывая проблему на последующие поколения, положить ей конец своими руками».

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