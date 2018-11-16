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Москва, 16.11.2018

«Он в ярости»: источники назвали причину резкой смены настроения Трампа

«Expert Online» 2018
  • «Он в ярости»: источники назвали причину резкой смены настроения Трампа
Abaca Press/TASS

Президент США Дональд Трамп тяжело воспринял результаты промежуточных выборов в США, которые прошли 6 ноября, несмотря на публичные заявления об удовлетворенности итогами голосования. Об этом пишет газета Los Angeles Times, ссылаясь на несколько неназванных источников в администрации президента.  

Как отмечает издание, Трамп спрятался в «коконе горечи и обиды». Еще один источник LA Times рассказал, что после поражения республиканцев на выборах Трамп «пытается найти виноватых». Собеседники издания говорят, что Трамп после выборов был «в ярости» и помощники старались избегать встречи с ним. 

После выборов, пишет газета, Трамп старается избегать публичных мероприятий и посылает на них своих помощников и высокопоставленных чиновников. 

Например, с королем Иордании встречался не Трамп, а госсекретарь Майк Помпео. С премьером Японии Синдзо Абэ также встречался не глава государства, а вице-президент Майк Пенс. Собеседники LA Times отмечают, что такое поведение Трампа может повлиять на его отношения с лидерами азиатских стран, где личное присутствие главы государства особенно важно. 

Трамп даже отказался от традиционной для президентов поездки к Могиле неизвестного солдата в День ветеранов, 11 ноября. 
В основном, Трамп дает о себе знать посредством своего твиттера, отмечает издание.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов "невероятно успешными".

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