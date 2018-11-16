Цены на нефть после обвала пошли вверх

Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику с вечера 15 ноября, продолжая корректироваться вверх после обвала во вторник, 13 ноября, сообщает РИА «Новости».

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла показателя $66,85 за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,85%, до $56,73 за баррель. Однако 15 ноября котировки основных нефтяных марок в ожидании статистики из США не демонстрировали единой динамики.

«Запасы нефти продемонстрировали шокирующий прирост, который оказался более чем в три раза выше прогнозов», —цитирует агентство Market Watch управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира.

Как сообщил аналитик рынка Игорь Юшков, рост цены на нефть связывают с временной приостановкой санкций США против Ирана.