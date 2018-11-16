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Москва, 16.11.2018

Украина снова бунтует: шахтёры перекрыли трассу, требуя выплаты зарплат

«Expert Online» 2018

16 ноября в Львовской области Украины около 100 горняков перекрыли международную транспортную магистраль «Львов – Рава-Русская».

Шахтёры требуют погасить задолженности по заработной плате, передает ИА «Украинские новости».

По данным агентства, которое ссылается на представителя областного управления Нацполиции «незалежной», горняки утверждают, что им до сих не выплатили зарплату за сентябрь. При этом общая сумма задолженности составляет более 700 тыс. долл.

В настоящее время на месте перекрытия трассы находятся сотрудники правоохранительных органов, которые ведут переговоры с шахтёрами.

Накануне стало известно, что горняки одной их шахт, расположенных в Луганской области Украины, уже почти месяц отказываются выходить на поверхность. Они также требуют погасить им задолженности по заработной плате.

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