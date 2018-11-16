В Киеве оценили шансы на победу в случае конфликта с Россией

В случае войны с Россией Украина потерпит поражение, уверен бывший глава СБУ Игорь Смешко. Он заявил, что страна не демонстрирует успехи в экономике, также плохо развиваются вооруженные силы.

«Мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — рассказал Семашко в эфире телеканала «112 Украина».

При этом экс-глава СБУ считает военный бюджет страны неэффективным. В качестве примера он привел США, где на оборону выделяются лишь 1,5-2% ВВП в год, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги «до последнего цента». На Украине, в свою очередь, на нужды армии выделяется 5,3%, но «неизвестно, на что они тратятся».

При этом, глава Минобороны Украины Степан Полторак заявлял, что «финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный» и требует увеличения.