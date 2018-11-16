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Москва, 16.11.2018

В Варшаве рассказали, когда США серьезно вмешаются в строительство «Северного потока – 2»

«Expert Online» 2018
  • В Варшаве рассказали, когда США серьезно вмешаются в строительство «Северного потока – 2»
Nord Stream 2.com

США продолжают надеяться на то, что Евросоюз сам остановит строительство  трубопровода «Северный поток-2»,  если за океаном наступит ясность, что этого не происходит, американцы без промедления начнут действовать, пишет польский журналист и эксперт Анджей Кублик для польского издания Gazeta Wyborcza

«Мы не использовали ещё полного набора средств, которые могут подорвать или попросту остановить этот проект», — цитирует Кублик высказывание посла США при ЕС Гордона Сондленда во время его выступления в аналитическом центре European Policy Centre в Брюсселе.

Вашингтон сделает все, чтобы сорвать проект, который, по словам министра энергетики США, «превратит жителей Европы и Украины в заложников России», продолжил журналист. Он сообщает, что США уже готовят очередные шаги для прекращения строительства трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, которые мир увидит в самое ближайшее время.

Ранее  Ангела Меркель уже неоднократно высказывала поддержку Германией проекта поставки газа «Северный поток-2», подчеркивая, что это исключительно коммерческий проект.

Напомним, США неоднократно призывали страны Евросоюза препятствовать реализации «Северного потока-2». Критику проекта в России связывают с попыткой продвинуть на европейский рынок дорогой американский СПГ, который по средним подсчетам обойдется европейским странам на 40% дороже российского газа.

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