В Варшаве рассказали, когда США серьезно вмешаются в строительство «Северного потока – 2»

США продолжают надеяться на то, что Евросоюз сам остановит строительство трубопровода «Северный поток-2», если за океаном наступит ясность, что этого не происходит, американцы без промедления начнут действовать, пишет польский журналист и эксперт Анджей Кублик для польского издания Gazeta Wyborcza

«Мы не использовали ещё полного набора средств, которые могут подорвать или попросту остановить этот проект», — цитирует Кублик высказывание посла США при ЕС Гордона Сондленда во время его выступления в аналитическом центре European Policy Centre в Брюсселе.

Вашингтон сделает все, чтобы сорвать проект, который, по словам министра энергетики США, «превратит жителей Европы и Украины в заложников России», продолжил журналист. Он сообщает, что США уже готовят очередные шаги для прекращения строительства трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, которые мир увидит в самое ближайшее время.

Ранее Ангела Меркель уже неоднократно высказывала поддержку Германией проекта поставки газа «Северный поток-2», подчеркивая, что это исключительно коммерческий проект.

Напомним, США неоднократно призывали страны Евросоюза препятствовать реализации «Северного потока-2». Критику проекта в России связывают с попыткой продвинуть на европейский рынок дорогой американский СПГ, который по средним подсчетам обойдется европейским странам на 40% дороже российского газа.