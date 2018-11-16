Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 16.11.2018

В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с РФ

«Expert Online» 2018

Кадзухико Того – известный политолог, бывший сотрудник МИД Японии, который в 2001 году занимался подготовкой встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Есиро Мори – заявил, что Москва и Токио могут подписать мирный договор уже летом 2019 года.

По его данным, договор будет заключён в июне следующего года в ходе визита Путина в Японию на саммит G20, передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что в настоящее время существует несколько сложных проблем, из-за чего подготовка договора может затянуться. Однако даже при самом неблагоприятном прогнозе, подписание договора, по мнению дипломата, состоится в 2020 году в Токио во время проведения летних Олимпийских игр в Токио.

«В какую сторону в итоге сдвинется ситуация – зависит от степени усилий обеих сторон», – резюмировал Того, подчеркнув, что чем быстрее будет подписан мирный договор между Россией и Японией – тем лучше.  

Ранее сообщалось, что по словам генсека японского Кабмина, Токио рассчитывает получить суверенитет над островами Хабомаи и Шикотан.

Напомним, 14 ноября президент РФ Владимир Путин провёл в Сингапуре встречу с премьером Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы была достигнута договорённость активизировать переговоры на высшем уровне по проблеме мирного договора на основе декларации, подписанной Москвой и Токио ещё в 1956 году.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок