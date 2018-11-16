В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с РФ

Кадзухико Того – известный политолог, бывший сотрудник МИД Японии, который в 2001 году занимался подготовкой встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Есиро Мори – заявил, что Москва и Токио могут подписать мирный договор уже летом 2019 года.

По его данным, договор будет заключён в июне следующего года в ходе визита Путина в Японию на саммит G20, передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что в настоящее время существует несколько сложных проблем, из-за чего подготовка договора может затянуться. Однако даже при самом неблагоприятном прогнозе, подписание договора, по мнению дипломата, состоится в 2020 году в Токио во время проведения летних Олимпийских игр в Токио.

«В какую сторону в итоге сдвинется ситуация – зависит от степени усилий обеих сторон», – резюмировал Того, подчеркнув, что чем быстрее будет подписан мирный договор между Россией и Японией – тем лучше.

Ранее сообщалось, что по словам генсека японского Кабмина, Токио рассчитывает получить суверенитет над островами Хабомаи и Шикотан.

Напомним, 14 ноября президент РФ Владимир Путин провёл в Сингапуре встречу с премьером Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы была достигнута договорённость активизировать переговоры на высшем уровне по проблеме мирного договора на основе декларации, подписанной Москвой и Токио ещё в 1956 году.