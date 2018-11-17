Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 18.11.2018

Дизайн интерьеров: почему стоит доверять профессионалам

«Expert Online» 2018

Распространено мнение, что проект дизайна интерьера можно подготовить своими силами, какой бы сложности он ни был, а обращение за помощью для создания дизайн-проекта к профессионалам – удел состоятельных людей.

Если же квартира небольшая, а бюджет ограничен, то можно и вовсе обойтись без разработки дизайна.

Разумеется, можно ограничиться простым выполнением хорошего ремонта. Однако он будет происходить совершенно иначе, если подключить к делу профессионалов. Сотрудники дизайнерской студии накопили богатый опыт оформления интерьеров, а потому могут соединить отдельные детали в целостную картину и использовать для оформления всех жилых помещений единое стилистическое решение.

Создать хороший интерьер без творческого подхода невозможно, и у дизайнера всегда есть в запасе большое количество идей, которые ждут своей реализации. Однако следует помнить о том, что жилое помещение представляет собой составной элемент среды обитания человека, а потому оно должно обладать удобством и функциональностью.

Специалисты студии, занимающейся разработкой дизайна интерьера http://ital-moscow.ru/, способны создать оригинальную и уютную домашнюю атмосферу. При этом нельзя допустить размещения чрезмерного количества декоративных элементов и ненужных предметов мебели. Все действия, выполняемые специалистами студии в ходе работы над проектом, подчинены данной цели. Они проводят следующие работы:

  • разрабатывают варианты планировки;
  • разрабатывают стиль и концепцию оформления помещений;
  • готовят пакет технических документов;
  • подбирают отделочные материалы и мебель.

При этом надо учитывать, что студия не занимается непосредственно выполнением строительных работ, а только контролирует их ход. Задача дизайнера заключается в том, чтобы следить за реализацией всех стадий строительства в соответствии с подготовленным проектом, а также осуществлять контроль за качеством и сроками проведения работ. Кроме того, специалисты студии могут дать подсказки по поводу того, как можно сэкономить деньги при небольшом бюджете, и как можно обойтись минимальным числом предметов мебели с сохранением ее функциональности. Такие консультации возможны благодаря тому, что вместо дорогих натуральных отделочных материалов в ряде случаев целесообразно использовать дешевые материалы, вид которых будет ничуть не хуже. В любом случае, помощь профессионалов всегда пригодится.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Доллар всех напугал
      Доллар всех напугал
    3. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок