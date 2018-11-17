Особенности камер IP-видеонаблюдения

Совсем недавно монтаж камер видеонаблюдения требовал использования множества кабелей, занимавших много места и требовавших дополнительных финансовых расходов. Поскольку спрос на эту технику остается высоким, производители непрерывно ее совершенствуют.

В последнее время вместо аналоговых устройств стали использоваться IP-системы, а вместо проводного подключения все чаще используется беспроводное. Самая совершенная технология, позволяющая организовать стабильное подключение без использования кабелей, – это WiFi.

IP-видеокамеры с поддержкой WiFi представляют собой обычные сетевые устройства, передающие видеоинформацию в цифровом виде в сетях Ethernet и Token Ring при помощи соответствующего протокола. Усовершенствование состоит в обновленном интерфейсе, который обеспечивает возможность использования беспроводного соединения.

Он применяется в тех случаях, когда монтаж проводов является нежелательным или невозможным (выполнен ремонт, а система видеонаблюдения отсутствует). Данная технология обеспечивает возможность подключения в сеть видеокамер, компьютеров и роутеров в радиусе до ста метров (при отсутствии серьезных преград). Использование промежуточных усилителей позволяет увеличить дистанцию до нескольких сотен метров.

Современные ip камеры видеонаблюдения c WiFi-соединением обладают уникальными свойствами, отличающими их от аналоговых устройств. Прежде всего, отказ от проводов обеспечивает возможность монтажа видеокамеры в любом месте, а при возникновении необходимости ее можно перенести в другое место. Причем сделать это под силу простому пользователю без обращения за помощью к профессионалу.

Подключение и настройка таких видеокамер выполняются очень легко. Они могут без всяких затруднений подключаться непосредственно к ноутбуку, смартфону или планшету при помощи беспроводной связи, а специальное ПО позволяет немедленно просмотреть записи. Трансляция видеопотока в глобальную сеть организуется очень просто – надо только выполнить несложную настройку.

Кроме того, камеры IP-видеонаблюдения зачастую оснащаются дополнительными функциями. К примеру, во многих моделях есть датчик движения, подающий сигнал о начале записи лишь в момент совершения определенных действий в кадре. Данная функция очень полезна при нехватке свободного места на жестком диске. Некоторые IP-видеокамеры имеют собственный слот под microSD, благодаря чему при возникновении проблем с сетью WiFi запись ведется на карту памяти.