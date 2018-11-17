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Москва, 18.11.2018

Системы вентиляции и кондиционирования: особенности

«Expert Online» 2018

Системы вентиляции и кондиционирования необходимы для обеспечения безопасности и комфортности использования различных строений. При правильном проектировании и последующей реализации проекта постройка остается целостной на протяжении длительного времени.

Разработчики данных систем несут ответственность за здоровье людей и сохранность собственности, в том числе различных предметов, которые необходимо содержать в определенном микроклимате.

Полномочия на выполнение данных работ имеются исключительно у специализированных организаций, таких как http://www.Engindec.RU, действующих в соответствии со вступившим в силу в Российской Федерации в 2009 году законодательством о СРО. У разработчика в обязательном порядке должны иметься допуски. Проведение конструкторских работ осуществляется на основании регулирующих документов, утвержденных государством.

На первой стадии проектирования системы вентиляции и кондиционирования собирается актуальная информация и составляется техническое задание. На данной стадии определяется перечень задач, которые предстоит решить, а также величина бюджета для реализации проекта.

В составлении технического задания непосредственно участвуют заказчик и специалисты архитектурного бюро. Как правило, они решают вопросы, связанные со следующими темами:

  • контроль поступления и потери тепла;
  • рекуперация тепла;
  • удаление дыма;
  • приток-вытяжка воздуха;
  • контроль уровня влажности.

На данной стадии большое значение имеет точное понимание предназначения строения. Существуют сооружения, вынесенные в отдельный список. Это касается, к примеру, объектов химической и пищевой промышленности. В этом случае важную роль играет технология выполнения проветривания и сохранения микроклимата, подбор которой производится индивидуально.

При подготовке проектной документации для установки системы вентиляции и кондиционирования сотрудник специализированной организации проводит предварительное изучение всех особенностей постройки, местности и окружающей среды. При возникновении необходимости он прибывает на место. Затем конструктор на основании полученной информации и существующих нормативов выполняет ряд расчетов для определения:

  • объема прогнозируемых выделений вредных газов;
  • объема притока тепла и поступления влаги;
  • параметров воздухообмена.

На основании результатов данных вычислений проводится общий аэродинамический расчет,

подбирается класс требуемого оборудования, проектируется схема воздуховодов.

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