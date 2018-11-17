Системы вентиляции и кондиционирования: особенности

Системы вентиляции и кондиционирования необходимы для обеспечения безопасности и комфортности использования различных строений. При правильном проектировании и последующей реализации проекта постройка остается целостной на протяжении длительного времени.
Разработчики данных систем несут ответственность за здоровье людей и сохранность собственности, в том числе различных предметов, которые необходимо содержать в определенном микроклимате.
Полномочия на выполнение данных работ имеются исключительно у специализированных организаций, таких как http://www.Engindec.RU, действующих в соответствии со вступившим в силу в Российской Федерации в 2009 году законодательством о СРО. У разработчика в обязательном порядке должны иметься допуски. Проведение конструкторских работ осуществляется на основании регулирующих документов, утвержденных государством.
На первой стадии проектирования системы вентиляции и кондиционирования собирается актуальная информация и составляется техническое задание. На данной стадии определяется перечень задач, которые предстоит решить, а также величина бюджета для реализации проекта.
В составлении технического задания непосредственно участвуют заказчик и специалисты архитектурного бюро. Как правило, они решают вопросы, связанные со следующими темами:
- контроль поступления и потери тепла;
- рекуперация тепла;
- удаление дыма;
- приток-вытяжка воздуха;
- контроль уровня влажности.
На данной стадии большое значение имеет точное понимание предназначения строения. Существуют сооружения, вынесенные в отдельный список. Это касается, к примеру, объектов химической и пищевой промышленности. В этом случае важную роль играет технология выполнения проветривания и сохранения микроклимата, подбор которой производится индивидуально.
При подготовке проектной документации для установки системы вентиляции и кондиционирования сотрудник специализированной организации проводит предварительное изучение всех особенностей постройки, местности и окружающей среды. При возникновении необходимости он прибывает на место. Затем конструктор на основании полученной информации и существующих нормативов выполняет ряд расчетов для определения:
- объема прогнозируемых выделений вредных газов;
- объема притока тепла и поступления влаги;
- параметров воздухообмена.
На основании результатов данных вычислений проводится общий аэродинамический расчет,
подбирается класс требуемого оборудования, проектируется схема воздуховодов.