Как вскрыть машину, если она захлопнулась с ключами?

Что делать, если ключи от автомобиля остались внутри салона. Опасность самостоятельных действий. Преимущества вызова мастеров.

Самая популярная проблема в нашей практике — если ключи забыты в самом автомобиле, а он захлопнулся. И теперь нет возможности его открыть. Что же делать в этом случае? Многие пытаются открыть дверь, применяя силу. Иногда просят помочь других водителей, находящихся неподалеку. Но использование подручных материалов, «народных» методов вскрытия авто ведут к нарушению работы замка, царапинам на поверхности и другим негативным моментам, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт. Лучше вызвать настоящих мастеров, которые знают, как профессионально вскрыть машину.

Рекомендации по устранению проблемы

Владельцы всех марок авто в большинстве случаев склонны к панике, если не видят реального выхода, и доступа к машине нет. Первое, что нужно сделать — успокоиться. И сказать себе, что отныне в кармане всегда будут лежать ключи про запас. При функционирующей системе безопасности можно сымитировать столкновение или удар - сильно тряхнуть бампер или стукнуть по нему. В идеале должны среагировать подушки безопасности, и тогда дверь, как по волшебству, откроется сама. Но нет гарантии, что бампер при этом уцелеет или хотя бы останется неповрежденным.

А если по-хорошему, то существуют службы вскрытия, занимающиеся профессиональным и легальным взломом замков. Позвонив и заказав услугу, остается только ждать их приезда и ни в коем случае не пытаться силой открыть дверь машины.

Лучше всего заняться продуктивным делом: подготовить документацию, которая подтвердит, что звонивший поистине является хозяином захлопнувшегося авто. Нужно будет предъявить водительские права, доверенность, если имеется, паспорт, другие официальные бумаги, указывающие на владение собственностью.

Эксперт все внимательно проверит. Не будет вопросов — на свет появятся инструменты, мастера засучат рукава и приступят к делу. Клиент имеет право и даже обязан наблюдать за всеми действиями ради своего же спокойствия. Дверь будет открыта аккуратно, поверхность не повреждена — компания отвечает за это.

Чего не нужно делать?

Существуют разные методы вскрытия автомобильных дверей при отсутствии ключа. Даже разбивание стекла можно назвать методом. Но целесообразен ли он? Профессионалы настоятельно советуют не решать проблему «народными» способами. Это только усложнит специалистам дальнейший процесс вскрытия. А поцарапанный лак, поврежденную дверь, сломанную личинку замка придется восстанавливать, что выльется в дополнительные затраты.

Где по-настоящему помогут?

Наша компания https://www.lockservice.pro/vskryt-mashinu отвечает на звонки круглосуточно. Независимо от того, когда произошел курьез с захлопыванием дверцы, — мастера наготове, приедут в течение 15 минут, не заставляя клиента волноваться и ждать. Мы работаем не только по Москве, но и в пригородах столицы — 72 квалицифированных мастера дежурят каждый на своем месте. При срочных и обычных вызовах наш логистический отдел сделает все возможное, чтобы найти к месту происшествия самый удачный и короткий путь.

Что мы предлагаем:

Аккуратное вскрытие. Бережно и осторожно откроем багажник или дверь, капот или люк, разблокируем сигнализацию и снимем блокираторы руля и колес. Повреждений не будет.

Работу со всеми существующими марками автомобилей. Это могут быть устаревшие отечественные производители или же современные зарубежные концерны. Независимо от состояния машины деформация поверхностей будет сведена к нулю.

Подзарядку аккумулятора. В качестве бонуса мы пополним зарядную энергию АКБ и заведем двигатель, что машина была готова к отправке.

Гарантию сроком до 3 лет, благодаря которой можно воспользоваться сервисными услугами бесплатно, если возникнут проблемы.

Приятные цены за проделанную работу. Если речь идет об отечественных марках, стоимость будет от 350 руб. Работа с импортным транспортным средством — от 850 руб.

Наши специалисты работают в своей профессиональной сфере больше 5 лет. Прошедшие проверку МВД, они внушают доверие, отличаются порядочностью и не совершают противозаконных действий. Мало того, у каждого из них можно попросить удостоверение о работе в компании и даже паспорт, если сомнения не оставляют в покое.

Заплатить за успешное открытие дверей можно наличными, по банковской карте, если клиент — физическое лицо. Представители компаний, пользующиеся не собственным авто, имеют право на безналичный платеж.