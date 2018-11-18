Особенности и достоинства наружной рекламы

Многие люди зачастую понимают под наружной рекламой билборды (большие рекламные щиты), размещенные вдоль автомагистрали или на оживленной улице, либо бросающиеся в глаза растяжки над проспектом.
В действительности существует целый ряд разновидностей наружной рекламы, заказать каоторые вы можете в https://www.mosreklama.net/outdoor, включая следующие:
- установки на крышах;
- неоновые вывески;
- лайтбоксы;
- объемные буквы;
- штендеры;
- световые короба;
- внешнее оформление магазина;
- таблички;
- растяжки;
- информационные стенды;
- рекламные щиты;
- наружные витрины.
Грамотное использование нескольких разновидностей наружной рекламы позволяет добиться максимальной эффективности проводимой рекламной кампании.
Для торговых заведений, в особенности на первоначальной стадии их деятельности, чрезвычайно большое значение имеет привлечение к себе внимания со стороны потенциальных покупателей. Для решения данной задачи задействуют разнообразные средства рекламы, включая наружную рекламу.
С помощью наружной рекламы можно добиться отличных результатов, если разместить растяжку или рекламный щит там, где постоянно проходит большое количество людей. Она будет бросаться в глаза потенциальным клиентам и оказывать воздействие на решение потребителей даже при отсутствии у них желания, что поможет повысить объем продаж.
Действие наружной рекламы основано на принципе частоты. У большинства людей есть определенный маршрут, по которому они регулярно перемещаются по городу, и при этом на своем пути они на протяжении продолжительного времени постоянно видят одну и ту же рекламу.
С помощью наружной рекламы можно побудить людей к совершению определенных действий, являющихся желательными для рекламодателя. К примеру, если есть потребность в привлечении клиентов в офис или покупателей в магазин, то лучше всего разместить растяжку на том здании, где располагается офис или магазин. Если же стоит задача подтолкнуть потенциального покупателя к принятию решения о приобретении определенного товара, то наилучшим местом для размещения рекламного щита будет оживленная автомагистраль. Эффективность наружной рекламы значительно возрастает при ее комбинировании с другими видами рекламы.
Что касается минусов наружной рекламы, то среди них стоит учитывать следующие:
- Необходимость в составлении рекламных сообщений так, чтобы на их прочтение уходило не более трех секунд.
- Проблематичность создания стимулов для прочтения аудиторией всего текста.
- Довольно высокая стоимость краткосрочной рекламной кампании.