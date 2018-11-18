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Москва, 20.11.2018

Особенности и достоинства наружной рекламы

«Expert Online» 2018

Многие люди зачастую понимают под наружной рекламой билборды (большие рекламные щиты), размещенные вдоль автомагистрали или на оживленной улице, либо бросающиеся в глаза растяжки над проспектом.

В действительности существует целый ряд разновидностей наружной рекламы, заказать каоторые вы можете в https://www.mosreklama.net/outdoor, включая следующие:

  • установки на крышах;
  • неоновые вывески;
  • лайтбоксы;
  • объемные буквы;
  • штендеры;
  • световые короба;
  • внешнее оформление магазина;
  • таблички;
  • растяжки;
  • информационные стенды;
  • рекламные щиты;
  • наружные витрины.

Грамотное использование нескольких разновидностей наружной рекламы позволяет добиться максимальной эффективности проводимой рекламной кампании.

Для торговых заведений, в особенности на первоначальной стадии их деятельности, чрезвычайно большое значение имеет привлечение к себе внимания со стороны потенциальных покупателей. Для решения данной задачи задействуют разнообразные средства рекламы, включая наружную рекламу.

С помощью наружной рекламы можно добиться отличных результатов, если разместить растяжку или рекламный щит там, где постоянно проходит большое количество людей. Она будет бросаться в глаза потенциальным клиентам и оказывать воздействие на решение потребителей даже при отсутствии у них желания, что поможет повысить объем продаж.

Действие наружной рекламы основано на принципе частоты. У большинства людей есть определенный маршрут, по которому они регулярно перемещаются по городу, и при этом на своем пути они на протяжении продолжительного времени постоянно видят одну и ту же рекламу.

С помощью наружной рекламы можно побудить людей к совершению определенных действий, являющихся желательными для рекламодателя. К примеру, если есть потребность в привлечении клиентов в офис или покупателей в магазин, то лучше всего разместить растяжку на том здании, где располагается офис или магазин. Если же стоит задача подтолкнуть потенциального покупателя к принятию решения о приобретении определенного товара, то наилучшим местом для размещения рекламного щита будет оживленная автомагистраль. Эффективность наружной рекламы значительно возрастает при ее комбинировании с другими видами рекламы.

Что касается минусов наружной рекламы, то среди них стоит учитывать следующие:

  • Необходимость в составлении рекламных сообщений так, чтобы на их прочтение уходило не более трех секунд.
  • Проблематичность создания стимулов для прочтения аудиторией всего текста.
  • Довольно высокая стоимость краткосрочной рекламной кампании.
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