Особенности и достоинства наружной рекламы

Многие люди зачастую понимают под наружной рекламой билборды (большие рекламные щиты), размещенные вдоль автомагистрали или на оживленной улице, либо бросающиеся в глаза растяжки над проспектом.

В действительности существует целый ряд разновидностей наружной рекламы, заказать каоторые вы можете в https://www.mosreklama.net/outdoor, включая следующие:

установки на крышах;

неоновые вывески;

лайтбоксы;

объемные буквы;

штендеры;

световые короба;

внешнее оформление магазина;

таблички;

растяжки;

информационные стенды;

рекламные щиты;

наружные витрины.

Грамотное использование нескольких разновидностей наружной рекламы позволяет добиться максимальной эффективности проводимой рекламной кампании.

Для торговых заведений, в особенности на первоначальной стадии их деятельности, чрезвычайно большое значение имеет привлечение к себе внимания со стороны потенциальных покупателей. Для решения данной задачи задействуют разнообразные средства рекламы, включая наружную рекламу.

С помощью наружной рекламы можно добиться отличных результатов, если разместить растяжку или рекламный щит там, где постоянно проходит большое количество людей. Она будет бросаться в глаза потенциальным клиентам и оказывать воздействие на решение потребителей даже при отсутствии у них желания, что поможет повысить объем продаж.

Действие наружной рекламы основано на принципе частоты. У большинства людей есть определенный маршрут, по которому они регулярно перемещаются по городу, и при этом на своем пути они на протяжении продолжительного времени постоянно видят одну и ту же рекламу.

С помощью наружной рекламы можно побудить людей к совершению определенных действий, являющихся желательными для рекламодателя. К примеру, если есть потребность в привлечении клиентов в офис или покупателей в магазин, то лучше всего разместить растяжку на том здании, где располагается офис или магазин. Если же стоит задача подтолкнуть потенциального покупателя к принятию решения о приобретении определенного товара, то наилучшим местом для размещения рекламного щита будет оживленная автомагистраль. Эффективность наружной рекламы значительно возрастает при ее комбинировании с другими видами рекламы.

Что касается минусов наружной рекламы, то среди них стоит учитывать следующие: