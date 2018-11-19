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Москва, 20.11.2018

20 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка «Пикассо & Хохлова»

«Expert Online» 2018

20 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка «Пикассо & Хохлова». В центре внимания — Ольга Хохлова, первая жена Пабло Пикассо. История любви испанского художника и русской танцовщицы предстанет перед зрителями в работах мастера, фотографиях, письмах и вещах из личного архива семьи Пикассо. В экспозицию войдут как известные произведения, так и те, которые никогда не демонстрировались российской публике. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

В составе московской выставки «Пикассо & Хохлова» более 200 экспонатов — от монументальных панно до предметов мебели, писем и открыток. Большинство произведений живописи и графики входят в коллекцию Национального музея Пикассо в Париже — крупнейшего в мире центра изучения творчества художника. Другой ключевой участник — фонд FABA, который возглавляет Бернар Руис-Пикассо, внук Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, — впервые покажет семейное собрание неизвестных работ мастера, а также архивные материалы, найденные в дорожном сундуке Ольги, где они хранились долгие годы.

«Выставка посвящена чрезвычайно важному периоду в жизни Пабло Пикассо, связанному с его русской женой, балериной Ольгой Хохловой. Мы представляем свою версию истории их совместной жизни, рассказываем о русском следе в биографии мастера. Вместе со зрителем мы пройдем через разные этапы этой чрезвычайно интересной и драматичной истории, которая не только внутренне изменила самого художника, но и оказала огромное влияние на его искусство», — рассказала Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина. https://vtbrussia.ru/culture/gmii-im-a-s-pushkina/kulturnyy-daydzhest-mariny-loshak-noyabr/

«Грядущая выставка — один из ключевых музейных проектов года в масштабах не только музея, но и всей страны. У посетителей появится уникальная возможность прочувствовать сильную энергетику великого испанского живописца через линию его отношений с русской балериной Ольгой Хохловой. Эта история искусно рассказана через множество экспонатов, которые собраны здесь и сейчас в уникальной и неповторимой экспозиции. Такую подборку ранее никогда не представляли публике, поэтому мы уверены, что выставка “Пикассо & Хохлова” вызовет живой интерес не только у соотечественников, но и у туристов из других стран», — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Выставка будет открыта для посетителей с 20 ноября 2018 года по 3 февраля 2019 года.

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