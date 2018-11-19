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Москва, 19.11.2018

Биткоин рухнул, опустившись до минимума более чем за год

«Expert Online» 2018

В понедельник, 19 ноября биткоин подешевел на 6%, обвалившись на биржах до отметки 5290 долларов.

Так дешево криптовалюта не торговалась с октября 2017 года, передаёт портал CoinMarketCap, который рассчитывают среднюю цену более чем по 20 биржам.

При этом другие популярные криптовалюты дешевеют ещё сильнее. В частности, курс Ethereum упал на 10%, Ripple – более чем на 5%, Stellar – почти 8%.

По мнению экспертов, падение курса криптовалют связано с общим снижением их популярности. Это, в свою очередь, выражается в снижение спроса на продукцию компаний, производящих оборудование для микросхем и специальные видеокарты, используемые для майнинга криптовалют.

Кроме того, на курс того же биткоина негативное влияние оказало разделение криптовалюты Bitcoin Cash на две — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Именно это привело, как считают аналитики, к дестабилизации всего рынка криптовалют.

Напомним, ещё в начале этого года известный американский миллиардер Джордж Сорос назвал биткоин финансовым пузырём. По его мнению, бикоин – это не валюта.

«Настоящая валюта является стабильным средством накопления и её курс не может обваливаться или расти на 10-25% в день, как это регулярно происходит с биткоином и другими криптовалютами», – подчеркнул тогда валютный спекулянт.

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