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Москва, 19.11.2018

Goldman Sachs вынес вердикт доллару

«Expert Online» 2018
  • Goldman Sachs вынес вердикт доллару
DPA/TASS

Инвестиционный банк Goldman Sachs обнародовал в понедельник прогноз, согласно которому курс доллара в следующем году значительно снизится по всему валютному фронту, сообщает Рейтер. Аналитики банка объясняют такую оценку ожидаемым замедлением экономического роста в США на фоне средних глобальных показателей.

Goldman Sachs пересмотрел также медвежий взгляд на японскую иену и сделал прогноз на повышение курсов латиноамериканских валют, шведской кроны, канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам и израильскому шекелю.

«Мы наблюдаем несколько изменений на глобальном экономическом фоне, которые в сочетании с несколькими негативными среднесрочными факторами склоняют чашу весов в сторону снижения курса доллара по всем фронтам в 2019 году», - говорится в макроэкономическом прогнозе банка.

19 ноября средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 1,5 копейки и составил 66,0081 рубля. Торги в понедельник проходят в нейтральной зоне на спокойном внешнем фоне и стабилизации цен на нефть.

В понедельник глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что курс доллара по итогам 2018 года будет выше ожидаемого значения в 63,9 рубля. Курсовая динамика выше заложенного в августе прогноза из-за ситуации на глобальных рынках и возможного введения очередных санкций, пояснил министр.

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