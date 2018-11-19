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Москва, 19.11.2018

Курц сделал неожиданное заявление о необходимости расширения ЕС

«Expert Online» 2018

Себастьян Курц – канцлер Австрии – сделал неожиданное заявление о необходимости присоединения к Евросоюзу новых государств.

По его словам, ЕС станет полноценным лишь при условии вступления в его состав балканских стран. При этом он пояснил, что речь идёт об Албании, Косово, Сербии, Македонии, Черногории, а также Боснии и Герцеговины, передаёт РИА Новости.

Кроем того, Курц подчеркнул, что с этими государствами у Евросоюза давно сложились тесные исторические, экономические, политические, культурные и человеческие связи.

«Поэтому мы поддерживаем балканские государства на их пути в ЕС», – резюмировал Курц.

Напомним, в настоящее время членами Евросоюза являются 28 стран.

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